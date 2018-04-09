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Скоморох, Емеля и Зайка провели пасхальные гуляния для детей в Серпухове
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Скоморох, Емеля и Зайка провели пасхальные гуляния для детей в Серпухове 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Серпухове прошли пасхальные гуляния, в которых приняли участие дети, для них выступили сказочные персонажи, сообщается на сайте городской администрации.
«В минувшее воскресенье в сквере напротив Дворца культуры «Исток» случился Пасхальный переполох! Для юных жителей микрорайона Красный Текстильщик и их родителей актеры студии «Позитив» подготовили театральное представление и веселые конкурсы», — говорится в сообщении.
Сказочные персонажи — Емеля, Скоморох, Зайка и веселая Обезьянка кружились с ребятами в хороводах, играли в пасхальные игры (катание яиц, бег с коромыслом и другие традиционные забавы).
Участников ожидали сладкие призы. Для всех гостей праздника прозвучали песни в исполнении артистов Дворца культуры.
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