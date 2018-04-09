Скоморох, Емеля и Зайка провели пасхальные гуляния для детей в Серпухове

В подмосковном Серпухове прошли пасхальные гуляния, в которых приняли участие дети, для них выступили сказочные персонажи, сообщается на сайте городской администрации.

«В минувшее воскресенье в сквере напротив Дворца культуры «Исток» случился Пасхальный переполох! Для юных жителей микрорайона Красный Текстильщик и их родителей актеры студии «Позитив» подготовили театральное представление и веселые конкурсы», — говорится в сообщении.

Сказочные персонажи — Емеля, Скоморох, Зайка и веселая Обезьянка кружились с ребятами в хороводах, играли в пасхальные игры (катание яиц, бег с коромыслом и другие традиционные забавы).

Участников ожидали сладкие призы. Для всех гостей праздника прозвучали песни в исполнении артистов Дворца культуры.