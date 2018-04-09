В Адыгее собираются открыть первый в России бизнес-городок для детей-сирот

В Адыгейской республиканской школе-интернате в ауле Хакуринохабль собираются открыть первый в России бизнес-городок для детей-сирот, пишет портал юга.ру.

В нем будут обучать разным профессиям, а также давать знания по организации собственного дела. Проект собираются реализовать за счет гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и денег регионального бюджета.

В пресс-службе главы Адыгеи сообщили, что соответствующая заявка от республики на участие в конкурсе уже направлена. В случае победы на осуществление проекта регион получит 20 млн рублей, столько же выделят из республиканского бюджета.