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В Адыгее собираются открыть первый в России бизнес-городок для детей-сирот
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В Адыгее собираются открыть первый в России бизнес-городок для детей-сирот 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Адыгейской республиканской школе-интернате в ауле Хакуринохабль собираются открыть первый в России бизнес-городок для детей-сирот, пишет портал юга.ру.
В нем будут обучать разным профессиям, а также давать знания по организации собственного дела. Проект собираются реализовать за счет гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и денег регионального бюджета.
В пресс-службе главы Адыгеи сообщили, что соответствующая заявка от республики на участие в конкурсе уже направлена. В случае победы на осуществление проекта регион получит 20 млн рублей, столько же выделят из республиканского бюджета.
«Считаю, что этот проект займет важное и значимое место в социальной политике региона. Глава республики Мурат Кумпилов перед органами власти поставил конкретные задачи, нацеленные на улучшение качества жизни граждан. В этом контексте создание такого бизнес-городка будет иметь важное значение», — сказал премьер-министр республики Александр Наролин.
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