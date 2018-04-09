«Новый горизонт» приглашает воронежцев на весенний кинопоказ

Очередная встреча ежемесячного киноклуба 15 апреля в 19.30 кинозале Дома молодёжи

«Мы покажем Вам трогательную историю дружбы, познакомим с необыкновенной девочкой Бьянкой и 15-летней Женей из соседнего двора. Кроме того в преддверии XII кинофестиваля «Новый Горизонт» по секрету откроем несколько новинок этого года, отлично дополняющих весенний уикенд», — рассказали организаторы.

Вход на кинопоказ стоит 100 рублей, а его участники получат возможность заработать фирменный приз от «Новогого горизонта».

Напомним, в этом году фестиваль «Новый горизонт» пройдет в Воронеже с 22 по 28 апреля. В эту неделю можно побывать не только на кинопоказах лучших короткометражек со всего света, но и встретиться с известными кинодеятелями.