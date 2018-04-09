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«Новый горизонт» приглашает воронежцев на весенний кинопоказ
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«Новый горизонт» приглашает воронежцев на весенний кинопоказ 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Очередная встреча ежемесячного киноклуба 15 апреля в 19.30 кинозале Дома молодёжи
«Мы покажем Вам трогательную историю дружбы, познакомим с необыкновенной девочкой Бьянкой и 15-летней Женей из соседнего двора. Кроме того в преддверии XII кинофестиваля «Новый Горизонт» по секрету откроем несколько новинок этого года, отлично дополняющих весенний уикенд», — рассказали организаторы.
Вход на кинопоказ стоит 100 рублей, а его участники получат возможность заработать фирменный приз от «Новогого горизонта».
Напомним, в этом году фестиваль «Новый горизонт» пройдет в Воронеже с 22 по 28 апреля. В эту неделю можно побывать не только на кинопоказах лучших короткометражек со всего света, но и встретиться с известными кинодеятелями.
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