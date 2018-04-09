Исполнители на классической гитаре со всей России сразятся в мастерстве в Нижнем Новгороде

12 апреля в Нижнем Новгороде состоится I Всероссийский конкурс-фестиваль исполнителей на классической гитаре. В рамках мероприятия состоятся мастер-классы, творческие встречи и концерты. В жюри конкурса войдут всемирно известные гитаристы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Цель конкурса-фестиваля — выявление и поддержка молодых музыкантов и развитие их творческого потенциала.

В состав жюри войдут такие именитые исполнители, как Алексей Белоусов (Израиль), Бобби Рутвельд (Германия), Санна ван Эльст (Нидерланды), Иван Петрицевич (Сербия), Павел Кухта (Беларусь), Григорий Новиков (Россия).

В конкурсе примут участие воспитанники и преподаватели детских музыкальных школ, училищ и колледжей из Минска, Киева, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Вязников, Екатеринбурга, Казани, Кирова, Красноярска, Нижневартовска, Нижнего Новгорода и Нижегородской области и др.

Всего в конкурсе заявлено четыре номинации в пяти возрастных группах: солисты, ансамбли учащихся (в том числе смешанные), оркестры, ансамбли «педагог-ученик».

Лауреаты конкурса получат сертификаты на бесплатное участие в международных фестивалях-конкурсах и мастер-классах в Германии и Нидерландах.

Ранее сообщалось, что две нижегородские студентки поборются за титул «Мисс Россия».