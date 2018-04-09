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Анна Калашникова лишилась голоса от страха
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Анна Калашникова лишилась голоса от страха 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Певица и светская львица Анна Калашникова призналась корреспондентам Sobesednik.ru в одной из своих главных фобий.
Оказалось, что девушка очень боится насекомых. Однажды этот страх даже помешал Анне сдать экзамен по актерскому мастерству. Она его благополучно провалила, несмотря на то, что до этого момента всю жизнь была круглой отличницей по всем предметам.
— Я очень боюсь жуков, пауков, тараканов, — признается 33-летняя Аня. — А еще меня пугают скорпионы и змеи! Вы не представляете, что со мной однажды случилось в киноакадемии в Америке, где я училась. Обычно я приходила на занятия самая первая, уборщица в этот момент еще мыла полы в помещении. Так вот, в одно прекрасное утро я сидела, как обычно, в кабинете, готовилась к экзамену, читала свою роль. Потом мне нужно было сходить в одно место. Когда я зашла в женскую комнату, обнаружила там такого огромного таракана, что вы себе даже представить не можете! Я орала так, что посадила голос и ничего не смогла в этот день сдать!
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