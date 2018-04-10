На реках Санкт-Петербурга начался сезон навигации и разводки мостов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 апреля. / ТАСС /. Сезон навигации официально начался 10 апреля на Неве и Малой Неве в Санкт-Петербурге. Как сообщил журналистам Андрей Кочин , первый заместитель директора государственного учреждения Петербурга "Мостотрест" , на балансе которого находятся все мосты города, вместе с навигацией в городе также начинается сезон разводки мостов.

"Навигация на центральной Неве начинается с 10 апреля и будет продолжаться по 30 ноября. На рукавах Невы — с 20 апреля по 15 ноября", — сказал Кочин.

Он также добавил, что пока в «Мостотрест» не поступало официальных заявок от «Волго-Балта» — транспортного предприятия, подведомственного Минтрансу РФ , которое осуществляет эксплуатацию водных путей города и организует проход судов. «Если пока и будем разводить мосты, то для перевозок между предприятиями, если потребуется перетащить пристани, причалы с мест зимовки на постоянную дислокацию на летний период», — отметил Кочин, добавив, что туристические фирмы уже приступили к размещению оборудования на городских набережных для организации движения речных трамваев и теплоходов.

По сравнению с прошлым годом в графике разводки мостов произошло одно существенное изменение — в городе после реконструкции открыли Тучков мост, поэтому Биржевой мост, который ранее разводился дважды в сутки, теперь будет делать это однократно.

Кочин также отметил, что актуальный график разводки мостов, чтобы спланировать свой маршрут или посмотреть на разведенные переправы, жители города и туристы могут найти на сайте «Мостотреста», также в специальном мобильном приложении для операционных систем iOS и Android, которые запустили в прошлом году.

Ремонт мостов к ЧМ Главный инженер «Мостотреста» Андрей Белашов также рассказал журналистам, что в рамках подготовки к навигационному периоду специалисты организации провели ремонт разводных механизмов.

При этом, как отметила заместитель руководителя «Мостотерста» по ремонту Алена Новоселова, работы на городских переправах продолжатся и после начала навигации в рамках подготовки города к приему болельщиков чемпионата мира по футболу, который пройдет в России этим летом.

"У нас запланированы работы на более чем 10 объектах, в том числе на трех разводных мостах — Биржевом, Литейном и Дворцовом будут проводится работы по замене асфальтобетонного покрытия. Эти работы будут завершены до начала чемпионата мира", — сказала Новоселова.

Юбилеи мостов

Заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Румянцев отметил, что в этом году в городе отмечают свой юбилей сразу несколько мостов, которые являются памятниками федерального и регионального значения.

"В июне 2018 года исполняется 110 лет Пантелеймоновскому мосту. 29 мая мы отметим 115-летний юбилей Троицкого моста — «Мостотрест» готовит к этому событию мост очень масштабно", — сказал Румянцев.

Он также напомнил, что в конце прошлого года в городе после большой реконструкции открыли «Трехмостье» — ансамбль из мостов через реку Мойку и Екатерининский канал в центре города, который является памятником культурного наследия федерального значения. В рамках реконструкции провели золочение перил мостов и восстановление других элементов конструкции.

Мосты Санкт-Петербурга

Разводные мосты являются символом Петербурга, обычно их разводят в ночное время для прохождения судов. На процесс разводки мостов в период навигации каждую ночь приходят смотреть тысячи туристов. Всего в городе насчитывается более 400 мостов.

В этом году жители города и туристы смогут также увидеть дневное разведение мостов в июле — на репетиции и параде к Дню Военно-Морского флота, а также на День работника морского и речного флота.