100 лучших российских фильмов XXI века

Давно известно, что в России (при желании) умеют снимать хорошее кино. И да, не только про спорт, космос и войну. Чтобы не быть голословными, мы собрали топ-100 лучших фильмов из России, вышедших с 2000 года. В список не вошли байопики и сиквелы, зато есть спектакли, экранизации и мультфильмы студии «Мельница».

Metrafilms

Довлатов

Довлатов, 2018

Мешок без дна, 2017

Движение вверх, 2017

Аритмия, 2017

Салют-7, 2017

Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов, 2017

Нелюбовь, 2017

Время первых, 2017

Битва за Севастополь, 2015

28 панфиловцев, 2015

Hype Film

Ученик

Ученик, 2015

Звезда, 2014

Дурак, 2014

Я не вернусь, 2014

Частное пионерское, 2013

Моя фамилия Шилов, 2013

Роль, 2013

Географ глобус пропил, 2013

Майор, 2013

Ffangoentertoyment

Чебурашка

Чебурашка, 2013

Колоски, 2012

Дочь, 2012

Со мною вот что происходит, 2012

Танец Дели, 2012

Рассказы, 2012

Стальная бабочка, 2012

Последняя сказка Риты, 2012

Небесный суд, 2012

Шапито-шоу: Любовь и дружба, 2011

ТПО «Рок»

Жить, 2011

Упражнения в прекрасном, 2011

Сибирь. Монамур, 2011

Елена, 2011

Дом, 2011

2 дня, 2011

Неадекватные люди, 2010

Жить, 2010

Брестская крепость, 2010

Одиночка, 2010

Квадрат

О чем говорят мужчины

О чем говорят мужчины, 2010

Поп, 2009

Рябиновый вальс, 2009

Первая попытка, 2009

Пара гнедых, 2009

Любка, 2009

Придел Ангела, 2008

Похороните меня за плинтусом, 2008

Тюльпан, 2008

Домовой, 2008

Централ Партнершип

День радио

День радио, 2008

Подарок Сталину, 2008

Дикое поле, 2008

Морфий, 2008

На краю стою, 2008

Изгнание, 2007

Внеземной, 2007

День выборов, 2007

Артистка, 2007

Централ Партнершип

Русалка

Русалка, 2007

Ярик, 2007

Слушая тишину, 2006

Я остаюсь, 2006

Остров, 2006

Изображая жертву, 2006

Питер FM, 2006

Добрыня Никитич и Змей Горыныч, 2006

Граффити, 2005

Время собирать камни, 2005

Жмурки

Жмурки, 2005

Итальянец, 2005

Парниковый эффект, 2005

Статский советник, 2005

Турецкий гамбит, 2005

Солнце, 2005

Настройщик, 2004

На Верхней Масловке, 2004

Слушатель, 2004

Мой сводный брат Франкенштейн, 2004

Мельница

Алеша Попович и Тугарин Змей

Алеша Попович и Тугарин Змей, 2004

Богиня: Как я полюбила, 2004

Весьегонская волчица, 2004

Водитель для Веры, 2004

Именины, 2004

Старухи, 2003

Прогулка, 2003

Возвращение, 2003

Одиссея 1989, 2003

Русский ковчег, 2002

Мосфильм

Звезда

Звезда, 2002

Любовник, 2002

Упасть вверх, 2002

Война, 2002

Механическая сюита, 2001

Даун Хаус, 2001

Сестры, 2001

Приходи на меня посмотреть, 2000

Нежный возраст, 2000

ДМБ, 2000