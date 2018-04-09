100 лучших российских фильмов XXI века 

Давно известно, что в России (при желании) умеют снимать хорошее кино. И да, не только про спорт, космос и войну. Чтобы не быть голословными, мы собрали топ-100 лучших фильмов из России, вышедших с 2000 года. В список не вошли байопики и сиквелы, зато есть спектакли, экранизации и мультфильмы студии «Мельница».
Metrafilms
Довлатов
Довлатов, 2018
Мешок без дна, 2017
Движение вверх, 2017
Аритмия, 2017
Салют-7, 2017
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов, 2017
Нелюбовь, 2017
Время первых, 2017
Битва за Севастополь, 2015
28 панфиловцев, 2015
Hype Film
Ученик
Ученик, 2015
Звезда, 2014
Дурак, 2014
Я не вернусь, 2014
Евгений Гришковец: Прощание с бумагой, 2014
Частное пионерское, 2013
Моя фамилия Шилов, 2013
Роль, 2013
Географ глобус пропил, 2013
Майор, 2013
Ffangoentertoyment
Чебурашка
Чебурашка, 2013
Колоски, 2012
Дочь, 2012
Со мною вот что происходит, 2012
Танец Дели, 2012
Рассказы, 2012
Стальная бабочка, 2012
Последняя сказка Риты, 2012
Небесный суд, 2012
Шапито-шоу: Любовь и дружба, 2011
ТПО «Рок»
Жить, 2011
Упражнения в прекрасном, 2011
Сибирь. Монамур, 2011
Елена, 2011
Дом, 2011
2 дня, 2011
Неадекватные люди, 2010
Жить, 2010
Брестская крепость, 2010
Одиночка, 2010
Квадрат
О чем говорят мужчины
О чем говорят мужчины, 2010
Поп, 2009
Рябиновый вальс, 2009
Первая попытка, 2009
Пара гнедых, 2009
Любка, 2009
Придел Ангела, 2008
Похороните меня за плинтусом, 2008
Тюльпан, 2008
Домовой, 2008
Централ Партнершип
День радио
День радио, 2008
Подарок Сталину, 2008
Дикое поле, 2008
Морфий, 2008
На краю стою, 2008
Илья Муромец и Соловей-Разбойник, 2007
Изгнание, 2007
Внеземной, 2007
День выборов, 2007
Артистка, 2007
Централ Партнершип
Русалка
Русалка, 2007
Ярик, 2007
Слушая тишину, 2006
Я остаюсь, 2006
Остров, 2006
Изображая жертву, 2006
Питер FM, 2006
Добрыня Никитич и Змей Горыныч, 2006
Граффити, 2005
Время собирать камни, 2005
Жмурки
Жмурки, 2005
Итальянец, 2005
Парниковый эффект, 2005
Статский советник, 2005
Турецкий гамбит, 2005
Солнце, 2005
Настройщик, 2004
На Верхней Масловке, 2004
Слушатель, 2004
Мой сводный брат Франкенштейн, 2004
Мельница
Алеша Попович и Тугарин Змей
Алеша Попович и Тугарин Змей, 2004
Богиня: Как я полюбила, 2004
Весьегонская волчица, 2004
Водитель для Веры, 2004
Именины, 2004
Старухи, 2003
Прогулка, 2003
Возвращение, 2003
Одиссея 1989, 2003
Русский ковчег, 2002
Мосфильм
Звезда
Звезда, 2002
Любовник, 2002
Упасть вверх, 2002
Война, 2002
Механическая сюита, 2001
Даун Хаус, 2001
Сестры, 2001
Приходи на меня посмотреть, 2000
Нежный возраст, 2000
ДМБ, 2000