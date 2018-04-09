«ВСМПО-Ависма» подарила детям «Музыкальную шкатулку» 

В Верхней Салде отзвучал V фестиваль детского творчества «Музыкальная шкатулка». Мероприятие прошло 5-8 апреля 2018 года под патронажем корпорации «ВСМПО-Ависма» и при поддержке Международного благотворительного фонда имени Владимира Спивакова, сообщили "Уралинформбюро" на ВСМПО.
Впервые конкурс состоялся в апреле 2010 года и собрал 104 солиста и 56 ансамблей — более 300 человек из 20 городов России.
За годы существования в «Музыкальной шкатулке» поучаствовали самые талантливые юные исполнители из городов Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и Пермского края.
Среди знаменитых гостей — берлинский кларнетист Марк Денемарк, председатель совета Ассоциации музыкальных конкурсов России Андрей Устинов, Игорь Бутман со своим прославленным коллективом и многие другие.