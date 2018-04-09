«ВСМПО-Ависма» подарила детям «Музыкальную шкатулку»

Впервые конкурс состоялся в апреле 2010 года и собрал 104 солиста и 56 ансамблей — более 300 человек из 20 городов России.

За годы существования в «Музыкальной шкатулке» поучаствовали самые талантливые юные исполнители из городов Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и Пермского края.