Югорчане напишут письма участникам ВОВ

В Музее геологии, нефти и газа пройдет традиционный интернет-конкурс «Письмо солдату. Из будущего в прошлое». Работы будут приниматься до 20 апреля на электронную почту press@muzgeo.ru с пометкой «Конкурс „Письмо солдату“.

Как сообщает UgraNow, авторы писем должны адресовать их участнику Великой Отечественной войны. Отметим, что адресатом наряду с конкретным человеком может стать собирательный образ всех солдат.

Лучшие творческие работы определят по четырем критериям: выразительность, идейное содержание, соблюдение норм русского языка, оригинальность творческого решения и формы подачи материала. Награждение состоится 9 мая на примузейной площади в рамках творческой программы „Солдатский привал“. Подробная информация на сайте www.muzgeo.ru и по телефону: 8 (3467) 33-14-06.