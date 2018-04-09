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В Ноябрьске за выходные 8 детям потребовалась экстренная помощь
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В Ноябрьске за выходные 8 детям потребовалась экстренная помощь 

Уральский меридиан 24 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
С 7–8 апреля 2018 года православные христиане отмечали святой праздник Пасхи. Традиционно красный день календаря пришёлся на выходные. Пока жители Ноябрьска радовались памятному дню, бригада «Скорой помощи» усилено работала.
За 2 выходных дня на станцию «Скорой помощи» поступили 268 экстренных вызовов. В 8-ми случаях неотложная помощь потребовалась детям. Из них 2 происшествия с химическим отравлением, 1 ожог и 5 вызовов по бытовым травмам.
Оба отравления произошли в границах Ноябрьска. Годовалая девчушка выпила снотворное, а двухлетний мальчик попробовал жидкость для снятия лака. Малышам потребовалась срочная госпитализация. В посёлке Вынгапур (отдалённом микрорайоне города Ноябрьска прим. авт.) обжегся двухлетний мальчишка. Обошлось без больницы.
Баловство довело 5-х детей до травм. 4 ребятишек ударились головой, 1 мальчишка сломал ногу.
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