В Ноябрьске за выходные 8 детям потребовалась экстренная помощь

С 7–8 апреля 2018 года православные христиане отмечали святой праздник Пасхи. Традиционно красный день календаря пришёлся на выходные. Пока жители Ноябрьска радовались памятному дню, бригада «Скорой помощи» усилено работала.

За 2 выходных дня на станцию «Скорой помощи» поступили 268 экстренных вызовов. В 8-ми случаях неотложная помощь потребовалась детям. Из них 2 происшествия с химическим отравлением, 1 ожог и 5 вызовов по бытовым травмам.

Оба отравления произошли в границах Ноябрьска. Годовалая девчушка выпила снотворное, а двухлетний мальчик попробовал жидкость для снятия лака. Малышам потребовалась срочная госпитализация. В посёлке Вынгапур (отдалённом микрорайоне города Ноябрьска прим. авт.) обжегся двухлетний мальчишка. Обошлось без больницы.

Баловство довело 5-х детей до травм. 4 ребятишек ударились головой, 1 мальчишка сломал ногу.