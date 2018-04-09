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Учащиеся анимационных студий Северного административного округа приняли участие в празднике мультфильмов в Музее Победы
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Учащиеся анимационных студий Северного административного округа приняли участие в празднике мультфильмов в Музее Победы 

Префектура САО города Москвы 27 минут назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Марафон мультфильмов и мастер-класс по их созданию подарил Музей Победы своим посетителям во Всемирный день мультфильмов
Настоящий праздник для всех любителей мультипликации подготовил Музей Победы 6 апреля. В 11 часов здесь стартовал марафон мультфильмов, созданных юными аниматорами и прославленными мэтрами этого жанра. Кукольные и рисованные, про героев прошлого и про сказочных животных, веселые и грустные — настоящий многочасовой калейдоскоп! К просмотру с удовольствием присоединялись все новые и новые зрители — и юные, и посетители старшего возраста.
Самой увлекательной частью праздничной программы, безусловно, стал мастер-класс, подготовленный мультипликационной студией «Жар-птица». Как создать куклу и как «оживить» ее — с этими вопросами чаще всего обращались дети к профессионалам-аниматорам. Ребята с радостью узнавали знакомых героев — Чиполино и Синьора Помидора, Дровосека и Элли. Среди гостей музея в этот день было много воспитанников специализированных детских студий. Они стали самыми активными участниками программы — не только задавали вопросы, но и делились собственным творческим опытом.
Затем секретами своего мастерства с юными зрителями поделились создатели легендарных мультиков Леонид Носырев и Вячеслав Назарук. «Каникулы Бонифация» и «Бременские музыканты», «Крошка Енот» и «Мама для мамонтенка» по-прежнему популярны среди детей, и поэтому мэтров внимательно слушали, а затем и «с пристрастием» расспрашивали о тонкостях профессии.
Всемирный день мультфильмов учрежден Международной ассоциацией мультфильмов (анимационного кино) 6 апреля 2002 года. В этот день аниматоры во многих странах проводят творческие встречи, обмениваются программами фильмов и устраивают публичные просмотры. Сеансы мультфильмов одновременно проходят во многих странах. В России этот праздник отмечается с 2007 года.
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