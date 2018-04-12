Активные граждане выбрали программу мероприятий «Библионочь-2018»

В ночь с 21 на 22 апреля столичные читальни в седьмой раз проведут тематическую акцию «Библионочь». В ней примут участие 440 городских публичных библиотек, часть из них продлит время работы, а 9 учреждений будут работать до утра. Программу мероприятий составили с учетом мнений активных граждан.

Накануне в проекте «Активный гражданин» закончилось голосование, в котором активные граждане выбирали мероприятия для программы акции «Библионочь-2018». Всего свое мнение по этому вопросу высказали более 200 тысяч жителей Москвы.

За несколько лет акция стала культурным явлением, которого ждут и о котором говорят по всей России. В Москве это одно из значимых городских событий, где библиотеки являются главными площадками. В этом году акцию в Москве приурочили к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева, а его роман «Отцы и дети» станет главной темой мероприятия.

19,55% участников голосования на проекте «Активный гражданин» сообщили, что хотят попасть на встречи с любимыми писателями. Так, на центральной площадке проведения акции — в библиотека-читальне им. И. С. Тургенева — все желающие смогут встретиться с писателем Виктором Ерофеевым и обсудить роман Тургенева «Отцы и дети». Здесь же состоится встреча с российским режиссером театра и кино, сценаристом и продюсером Юрием Грымовым, который расскажет о своем фильме «Муму» (1998) — экранизации одноименного произведения Ивана Тургенева. А в библиотеке имени Н. А. Некрасова поклонники современной российской прозы смогут прийти на встречу с Гузель Яхиной, лауреатом Национальной литературной премии «Большая книга — 2015» за роман «Зулейха открывает глаза».

Тематические выставки в программе «Библионочи» поддержали 11,29% участников голосования. Одна из них — «Тургеневские женщины в современных образах» — откроется в библиотеке имени классика. Также в сквере библиотеки пройдут костюмированный бал и концерт любимых музыкальных произведений И. С. Тургенева . А в Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова презентуют трехмерный ролик VR (виртуальная реальность) по рассказу И. С. Тургенева «Бежин луг» из цикла «Записки охотника» с участием известных актеров Юрия Колокольникова Аглаи Тарасовой . За перфомансы и театральные представления высказались 10,47% проголосовавших.

Вариант «лектории» набрал 5,8% голосов. Любители познавательных лекций смогут посетить узнать о творчестве Гоголя и Тургенева в Доме Н. В. Гоголя. Кроме того, здесь состоится творческий вечер актера Авангарда Леонтьева, в ходе которого он процитирует отрывки произведений Ивана Тургенева. Там же можно будет услышать стихи писателя в исполнении актрисы Ольги Гомон-Прониной. Поэтические салоны одобрили 5,51% участников голосования.

Фото взято: http://all4desktop.com/data_images/original/4249324-library.jpg