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Москвичи порассуждают о конфликте поколений в библиотеках
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Москвичи порассуждают о конфликте поколений в библиотеках 

Мослента 1 час назад
Фото: Бирюлево Восточное
Акция «Библионочь» пройдет в Москве с 21 на 22 апреля. Главной ее темой станет конфликт поколений в эпоху смены коммуникационных технологий, подходов к чтению и образованию. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
В этом году «Библионочь» приурочена к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. В ней примут участие все столичные публичные библиотеки, часть из них продлит время работы. Кроме того, акция пройдет более чем в 30 культурных центрах, музеях и галереях.
Старт «Библионочи» будет дан в библиотеке-читальне имени Тургенева в 18:00. Всего в рамках акции в Москве пройдет более двух тысяч мероприятий, в том числе более 100 встреч с писателями, 150 мастер-классов, около 30 спектаклей, большое количество квестов, музыкальных концертов и читок.
Специальным подарком для участников акции станет погружение в виртуальную реальность по рассказу Тургенева «Бежин луг» из цикла «Записки охотника» и по повести «Вешние воды».
«Библионочь» — ежегодная социально-культурная акция посвященная чтению. Цель мероприятия — развитие библиотечного, музейного и книжного дела, популяризация чтения, организация новых форматов культурного отдыха горожан. В этом году акция пройдет седьмой раз по всей России.
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