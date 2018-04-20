Обсуждаем романы и общаемся с писателями: лучшее в программе «Библионочи»

Зачем присоединяться к акции«Библионочь»

Чтобы читать, не нужно даже выходить из дома. Но этот случай — не о чтении книг. В эту ночь оживают знакомые тексты и сюжеты — в кино, театре, во время чтения вслух, на экскурсиях, и, главное, в людях. Участники смогут встретиться и пообщаться с авторами, актерами, режиссерами, литературоведами и просто найти единомышленников.

Что такое «Библионочь»?

«Библионочь» — всероссийская акция, посвященная книгам и чтению. С 2011 года аудитория и масштаб события неуклонно растут. В 2016-м только в Москве в акции приняли участие 68 тысяч человек и 224 библиотеки. В 2018 году все читальни города — 440 учреждений — придумали для посетителей особенную программу. Также в акции примут участие музеи, галереи и более 30 культурных центров: Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского, Галерея Ильи Глазунова , Государственный музей В. В. Маяковского и объединение «Выставочные залы Москвы».

Расписание и программа

Старт акции — 21 апреля в 18:00. Исключение — центральная площадка в библиотеке имени И. С. Тургенева. Там все начнется в 14:00. Большинство библиотек продлят работу до позднего вечера. Девять из них будут открыты всю ночь:

— библиотека-читальня имени И. С. Тургенева;

— центральная библиотека имени Н. А. Некрасова;

— библиотека имени М. А. Светлова;

— библиотека искусств имени А. П. Боголюбова;

— Дом Н. В. Гоголя;

— библиотека-медиацентр № 67 на Аргуновской улице;

— центральная детская библиотека № 14 (филиал по адресу: Дубининская улица, дом 20, строение 1);

— библиотека № 164 «Просвещение трудящихся»;

— библиотека № 96 — театральный центр «Свободный 24».

Полная программа «Библионочи» доступна на портале «Библиогород».

Главная тема

В этом году «Библионочь» в Москве приурочена к 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883). Главная тема — конфликт поколений. Его рассмотрят в контексте новых коммуникационных технологий и подходов к образованию. Встреча, приуроченная к 200-летию со дня рождения Тургенева, пройдет не только во время «Библионочи». Полный список мероприятий, посвященных классику, можно найти тут.

Библиотека И. С. Тургенева

С 14:00 можно будет попрактиковаться в написании пейзажей, принять участие в пешеходной экскурсии по местам, связанным с жизнью и творчеством Тургенева. Гости узнают, что он был ценителем кулинарного искусства, любителем шуток и розыгрышей, а также искусным охотником.

В 20:00 в библиотеке начнется встреча с режиссером театра и кино, сценаристом и продюсером Юрием Грымовым. Он расскажет о своем фильме «Му-му» (1998). А в 22:30 начнется обсуждение романа «Отцы и дети» с писателем Виктором Ерофеевым. В сквере библиотеки состоятся костюмированный бал и флешмоб, а также откроется выставка «Тургеневские женщины в современных образах». Там же пройдет музыкальный концерт, где прозвучат любимые произведения Тургенева.

С 00:00 до 06:00 будут идти кинопоказы. Гости библиотеки смогут встретить воскресное утро за просмотром фрагментов известных зарубежных и советских экранизаций романов и рассказов Тургенева и фильмов о нем.

Встречи с писателями, режиссерами, актерами

Аглая Тарасова. В Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова любители творчества Тургенева могут погрузиться в виртуальную реальность и посмотреть трехмерные ролики по рассказу «Бежин луг» и по повести «Вешние воды». Помогут в этом актеры Юрий Колокольников

В Доме Гоголя программа «Библионочи» начнется в 18:00 с показа фильма «Отцы и дети» (1958). В 20:00 зрителей пригласят на творческий вечер актера Авангарда Леонтьева «По страницам русской классики». После полуночи гости смогут посетить лекцию, посвященную творчеству Гоголя и Тургенева, услышать стихи Тургенева в исполнении актрисы Ольги Гомон-Прониной.

В библиотеке имени Н. А. Некрасова в 20:00 поклонников современной российской прозы ждет встреча с Гузель Яхиной, лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» 2015 года.

Для детей

22 детские библиотеки города Москвы разработали программу «Библиосумерки». Ребята познакомятся со сказками, а после поделятся впечатлениями с помощью рисунков и поделок. Творческие работы затем войдут в сборник «Книги сказок». В мае эти детские книги покажут в городе мастеров «Мастерславль».

Квесты и выставка

Библиотека Н. А. Некрасова организует познавательное литературное путешествие, темой которого станут рассказы из сборника «Записки охотника». Чтобы пройти квест, участникам необходимо побывать в библиотеке имени А. П. Чехова, Доме Н. В. Гоголя, библиотеке имени М. А. Светлова и библиотеке имени Н. А. Некрасова.

На Страстном бульваре откроется фотовыставка «Поэты на Страстном» Сергея Жаркова и русского ПЕН-центра. Экспозиция посвящена современным московским поэтам. Может быть, вы увидите среди них своих друзей.

Книги со скидкой и даром

«Библионочь» поддерживают и многие книжные магазины, которые разработали специальную систему скидок и подарочные сертификаты. Кстати, московские библиотеки списывают книги. Периодически (в следующий раз — в июне 2018 года) на странице проекта «Списанные книги» можно выбрать издания и просто забрать их в читальне. А тем, у кого есть лишние книги, поможет «Скорая библиотечная помощь». Горожане могут передать издания в Центральную городскую деловую библиотеку, которая распределит их по всей стране.

Для домоседов

К «Библионочи» может присоединиться любой пользователь интернета. Главная информационная площадка акции — портал «Культура.РФ». Там опубликована подробная афиша мероприятий, а также можно почитать книги, послушать аудиоверсии произведений и посмотреть видеолекции о литературе.

Каждая библиотека — особенная, как и книга. Исследуйте, ищите свои места, людей и книги.