Обсуждаем романы и общаемся с писателями: лучшее в программе «Библионочи» 

Зачем присоединяться к акции«Библионочь»
Чтобы читать, не нужно даже выходить из дома. Но этот случай — не о чтении книг. В эту ночь оживают знакомые тексты и сюжеты — в кино, театре, во время чтения вслух, на экскурсиях, и, главное, в людях. Участники смогут встретиться и пообщаться с авторами, актерами, режиссерами, литературоведами и просто найти единомышленников.
Что такое «Библионочь»?
«Библионочь» — всероссийская акция, посвященная книгам и чтению. С 2011 года аудитория и масштаб события неуклонно растут. В 2016-м только в Москве в акции приняли участие 68 тысяч человек и 224 библиотеки. В 2018 году все читальни города — 440 учреждений — придумали для посетителей особенную программу. Также в акции примут участие музеи, галереи и более 30 культурных центров: Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского, Галерея Ильи Глазунова, Государственный музей В. В. Маяковского и объединение «Выставочные залы Москвы».
Расписание и программа
Старт акции — 21 апреля в 18:00. Исключение — центральная площадка в библиотеке имени И. С. Тургенева. Там все начнется в 14:00. Большинство библиотек продлят работу до позднего вечера. Девять из них будут открыты всю ночь:
— библиотека-читальня имени И. С. Тургенева;
— центральная библиотека имени Н. А. Некрасова;
— библиотека имени М. А. Светлова;
— библиотека искусств имени А. П. Боголюбова;
— Дом Н. В. Гоголя;
— библиотека-медиацентр № 67 на Аргуновской улице;
— центральная детская библиотека № 14 (филиал по адресу: Дубининская улица, дом 20, строение 1);
— библиотека № 164 «Просвещение трудящихся»;
— библиотека № 96 — театральный центр «Свободный 24».
Полная программа «Библионочи» доступна на портале «Библиогород».
Главная тема
В этом году «Библионочь» в Москве приурочена к 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883). Главная тема — конфликт поколений. Его рассмотрят в контексте новых коммуникационных технологий и подходов к образованию. Встреча, приуроченная к 200-летию со дня рождения Тургенева, пройдет не только во время «Библионочи». Полный список мероприятий, посвященных классику, можно найти тут.
Библиотека И. С. Тургенева
Центральной площадкой «Библионочи» станет библиотека-читальня имени И. С. Тургенева. Там пройдут встречи с известными актерами, режиссерами, писателями и сценаристами, среди которых Виктор Ерофеев, Ольга Славникова, Ирина Старшенбаум, Татьяна Толстая и Юрий Грымов.
С 14:00 можно будет попрактиковаться в написании пейзажей, принять участие в пешеходной экскурсии по местам, связанным с жизнью и творчеством Тургенева. Гости узнают, что он был ценителем кулинарного искусства, любителем шуток и розыгрышей, а также искусным охотником.
В 20:00 в библиотеке начнется встреча с режиссером театра и кино, сценаристом и продюсером Юрием Грымовым. Он расскажет о своем фильме «Му-му» (1998). А в 22:30 начнется обсуждение романа «Отцы и дети» с писателем Виктором Ерофеевым. В сквере библиотеки состоятся костюмированный бал и флешмоб, а также откроется выставка «Тургеневские женщины в современных образах». Там же пройдет музыкальный концерт, где прозвучат любимые произведения Тургенева.
С 00:00 до 06:00 будут идти кинопоказы. Гости библиотеки смогут встретить воскресное утро за просмотром фрагментов известных зарубежных и советских экранизаций романов и рассказов Тургенева и фильмов о нем.
Встречи с писателями, режиссерами, актерами
В Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова любители творчества Тургенева могут погрузиться в виртуальную реальность и посмотреть трехмерные ролики по рассказу «Бежин луг» и по повести «Вешние воды». Помогут в этом актеры Юрий Колокольников и Аглая Тарасова.
В Доме Гоголя программа «Библионочи» начнется в 18:00 с показа фильма «Отцы и дети» (1958). В 20:00 зрителей пригласят на творческий вечер актера Авангарда Леонтьева «По страницам русской классики». После полуночи гости смогут посетить лекцию, посвященную творчеству Гоголя и Тургенева, услышать стихи Тургенева в исполнении актрисы Ольги Гомон-Прониной.
В библиотеке имени Н. А. Некрасова в 20:00 поклонников современной российской прозы ждет встреча с Гузель Яхиной, лауреатом национальной литературной премии «Большая книга» 2015 года.
Другие библиотеки города также предлагают интересные встречи: с главным редактором «Литературной газеты» Максимом Замшевым, а также поэтом Игорем Сидом (в библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова). С режиссером «Ералаша» Борисом Грачевским можно увидеться в библиотеке № 152. А в библиотеке № 150 — с детским писателем Ладой Кутузовой. В библиотеке № 136 имени Л. Н. Толстого пройдет лекция главного археолога музея-заповедника «Московский Кремль» Татьяны Пановой. С писателем Андреем Рубановым можно поговорить в библиотеке № 209 имени А. Н. Толстого. Веб-встреча с писателем Евгением Водолазкиным пройдет в библиотеке № 9 имени Н. В. Гоголя. В библиотеке № 67 гостей будут ожидать режиссер Виктор Гинзбург и продюсер Иван Засурский, которые расскажут о своем новом фильме Empire V.
Для детей
22 детские библиотеки города Москвы разработали программу «Библиосумерки». Ребята познакомятся со сказками, а после поделятся впечатлениями с помощью рисунков и поделок. Творческие работы затем войдут в сборник «Книги сказок». В мае эти детские книги покажут в городе мастеров «Мастерславль».
Квесты и выставка
Библиотека Н. А. Некрасова организует познавательное литературное путешествие, темой которого станут рассказы из сборника «Записки охотника». Чтобы пройти квест, участникам необходимо побывать в библиотеке имени А. П. Чехова, Доме Н. В. Гоголя, библиотеке имени М. А. Светлова и библиотеке имени Н. А. Некрасова.
На Страстном бульваре откроется фотовыставка «Поэты на Страстном» Сергея Жаркова и русского ПЕН-центра. Экспозиция посвящена современным московским поэтам. Может быть, вы увидите среди них своих друзей.
Книги со скидкой и даром
«Библионочь» поддерживают и многие книжные магазины, которые разработали специальную систему скидок и подарочные сертификаты. Кстати, московские библиотеки списывают книги. Периодически (в следующий раз — в июне 2018 года) на странице проекта «Списанные книги» можно выбрать издания и просто забрать их в читальне. А тем, у кого есть лишние книги, поможет «Скорая библиотечная помощь». Горожане могут передать издания в Центральную городскую деловую библиотеку, которая распределит их по всей стране.
Для домоседов
К «Библионочи» может присоединиться любой пользователь интернета. Главная информационная площадка акции — портал «Культура.РФ». Там опубликована подробная афиша мероприятий, а также можно почитать книги, послушать аудиоверсии произведений и посмотреть видеолекции о литературе.
Каждая библиотека — особенная, как и книга. Исследуйте, ищите свои места, людей и книги.
Все об акции «Библионочь» — в спецпроекте mos.ru