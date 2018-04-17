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Все столичные бибилиотеки впервые примут участие в акции «Библионочь»
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Все столичные бибилиотеки впервые примут участие в акции «Библионочь» 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Фото: РИАМО
В акции «Библионочь» в 2018 г. впервые примут участие все 440 московских библиотек. Об этом журналистам сообщила генеральный директор Московской дирекции по развитию культурных центров Мария Рогачева.
«В этом году все 440 библиотек будут принимать участие в этой акции, у нас первый год такое масштабное участие всех библиотек», — подчеркнула она.
М. Рогачева добавила, в Москве «Библионочь-2018» приурочена к 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева. Главной темой акции станет его роман «Отцы и дети», а центральной площадкой — Библиотека-читальня им. И. Тургенева, где состоится торжественное открытие «Библионочи».
Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» пройдет в России в седьмой раз. В программе — поэтические чтения и мастер-классы, спектакли, лекции, книжные ярмарки и встречи с писателями. Тема «Библионочи-2018» — «Магия книги».
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