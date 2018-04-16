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Всероссийская акция «Библионочь-2018» пройдет 21 апреля
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Всероссийская акция «Библионочь-2018» пройдет 21 апреля 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
«Библионочь» начнется в 19 часов и завершится в полночь, объединив библиотеки России общей темой «Магия книг».
Все мероприятия в регионе будут посвящены трем юбилейным датам: 75-летию освобождения края от немецко-фашистских захватчиков, 200-летию со дня рождения писателя Ивана Тургенева и 80-летию художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко.
«В эту ночь свои двери распахнут более тысячи библиотек Кубани. По традиции акцию также поддержат музейные, театральные, клубные, концертные организации края, подготовившие увлекательные программы с участием лучших творческих коллективов и исполнителей», — сообщили в министерстве культуры края.
Кроме того, с 19.00 на площади имени А. С. Пушкина откроется концертная площадка, на которой выступят ведущие творческие коллективы Кубани.
Полную программу «Библионочь-2018» на Кубани можно посмотреть на сайте регионального министерства культуры.
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