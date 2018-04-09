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В центре социального обслуживания «Бабушкинский» прошел мастер-класс «Пасхальная открытка». Участники использовали в своих работах несколько художественных техник.
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В центре социального обслуживания «Бабушкинский» прошел мастер-класс «Пасхальная открытка». Участники использовали в своих работах несколько художественных техник. 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В центре социального обслуживания «Бабушкинский» прошел мастер-класс «Пасхальная открытка». Участники использовали в своих работах несколько художественных техник. Об этом сообщили в центре.
— Работа велась в жанре художественной живописи. Участники использовали акварель, а также технику мокрого постоянного нанесения. Все работы получились яркими и красочными, — рассказа директор центра Елена Бутрина.
Напомним, что в центре соцобслуживания «Бабушкинский» регулярно проходят тематические занятия, приуроченные к праздникам и другим памятным датам. (ео)
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