Символом Дельфийских игр в Приморье стал Золотой мост

Оргкомитет Дельфийских игр утвердил логотип мероприятия в Приморье, которое пройдет с 20 по 25 апреля. Для каждого из регионов, принимающих молодежные игры, создается особый логотип. Символом Дельфийских игр в крае стал Золотой мост.

Оперативное заседание штаба по подготовке игр провел в понедельник, 9 апреля, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко

Как доложил директор краевого департамента по делам молодежи Александр Кайданович, 20-25 апреля регион примет более двух тысяч участников Дельфийских игр и членов жюри, включая делегацию Приморского края — около 500 человек.

В качестве площадок проведения игр рассматриваются кампус Дальневосточного федерального университета, краевая филармония, Дальневосточная государственная академия искусств, ВГУЭС, музыкальная школа №1 Владивостока и колледж искусств.

Андрей Тарасенко поручил особое внимание уделить безопасности школьников, которые приедут на игры в Приморье. Также для участников готовят развлекательную программу и экскурсии.

Как сообщил вице-губернатор Константин Межонов , сейчас, в числе прочих мероприятий, прорабатываются сценарии торжественных церемоний открытия и закрытия игр, которые состоятся в ДВФУ. Церемония открытия планируется на 21 апреля, закрытия — на 24 апреля.

Напомним, с ноября 2017 года по февраль 2018 года во всех субъектах Российской Федерации проходили малые Дельфийские игры и отборочные туры, в которых приняло участие около 600 тысяч человек. По итогам отборов около 70 регионов направляют свои сборные во Владивосток — таким образом, на Дельфийские игры в Приморье прибудут не менее 1500 молодых деятелей искусства. Одной из самых многочисленных станет делегация Приморского края.

Работы и выступления участников игр будет оценивать именитое жюри, в состав которого войдут около 80 признанных мастеров, заслуженных и народных артистов России, профессоров и докторов искусствоведения.

В этом году конкурсная и фестивальная программа Дельфийских игр состоит из 31 номинации классического, народного и современного видов искусств, среди которых фортепиано, скрипка, театр, изобразительное искусство, баян/аккордеон, саксофон, академическое, народное и эстрадное пение, классический, народный и современный танец, тележурналистика, ди-джей, кулинарное искусство, искусство воспитания, народные художественные ремесла и промыслы, цирк и другие. Под проведение каждой из номинаций подобраны лучшие площадки во Владивостоке.