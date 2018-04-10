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Символом Дельфийских игр в Приморье стал Золотой мост
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Символом Дельфийских игр в Приморье стал Золотой мост 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Оргкомитет Дельфийских игр утвердил логотип мероприятия в Приморье, которое пройдет с 20 по 25 апреля. Для каждого из регионов, принимающих молодежные игры, создается особый логотип. Символом Дельфийских игр в крае стал Золотой мост.
Оперативное заседание штаба по подготовке игр провел в понедельник, 9 апреля, врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
Как доложил директор краевого департамента по делам молодежи Александр Кайданович, 20-25 апреля регион примет более двух тысяч участников Дельфийских игр и членов жюри, включая делегацию Приморского края — около 500 человек.
В качестве площадок проведения игр рассматриваются кампус Дальневосточного федерального университета, краевая филармония, Дальневосточная государственная академия искусств, ВГУЭС, музыкальная школа №1 Владивостока и колледж искусств.
Андрей Тарасенко поручил особое внимание уделить безопасности школьников, которые приедут на игры в Приморье. Также для участников готовят развлекательную программу и экскурсии.
Как сообщил вице-губернатор Константин Межонов, сейчас, в числе прочих мероприятий, прорабатываются сценарии торжественных церемоний открытия и закрытия игр, которые состоятся в ДВФУ. Церемония открытия планируется на 21 апреля, закрытия — на 24 апреля.
Напомним, с ноября 2017 года по февраль 2018 года во всех субъектах Российской Федерации проходили малые Дельфийские игры и отборочные туры, в которых приняло участие около 600 тысяч человек. По итогам отборов около 70 регионов направляют свои сборные во Владивосток — таким образом, на Дельфийские игры в Приморье прибудут не менее 1500 молодых деятелей искусства. Одной из самых многочисленных станет делегация Приморского края.
Работы и выступления участников игр будет оценивать именитое жюри, в состав которого войдут около 80 признанных мастеров, заслуженных и народных артистов России, профессоров и докторов искусствоведения.
В этом году конкурсная и фестивальная программа Дельфийских игр состоит из 31 номинации классического, народного и современного видов искусств, среди которых фортепиано, скрипка, театр, изобразительное искусство, баян/аккордеон, саксофон, академическое, народное и эстрадное пение, классический, народный и современный танец, тележурналистика, ди-джей, кулинарное искусство, искусство воспитания, народные художественные ремесла и промыслы, цирк и другие. Под проведение каждой из номинаций подобраны лучшие площадки во Владивостоке.
В настоящее время в Приморье продолжается аккредитация СМИ на освещение мероприятий Семнадцатых молодежных Дельфийских игр России. Представителям СМИ необходимо предоставить по адресу электронной почты: kulakov_vm@primorsky.ru до понедельника, 16 апреля, включительно следующие данные: ФИО, название СМИ, должность, а также паспортные данные. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 89147223251 (Кулаков Вячеслав Михайлович).
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