Стал известен состав участников делегации Самарской области в молодежных Дельфийских играх во Владивостоке

По итогам отборочного тура в Самарской области организационный комитет и жюри сформировали региональную делегацию для участия в Семнадцатых молодежных Дельфийских играх России. Ее представят 25 человек. Из них 16 человек — от министерства культуры Самарской области, остальные — от министерства образования Самарской области и сопровождающие.

Среди участников делегации — студенты СГИК, Самарского художественного училища им. К. С. Петрова-Водкина, Тольяттинского музыкального колледжа им. Р. К. Щедрина, Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова, ДМШ и ДШИ Тольятти, Новокуйбышевска, учащиеся средне-специальных учебных заведений региона и сопровождающие лица.

Делегация, курируемая министерством культуры и министерством образования Самарской области, будет выступать в номинациях: «Изобразительное искусство», «Домра», «Скрипка», «Саксофон», «Флейта», «Эстрадное пение», «Театр», «Фотография», «Кулинарное искусство», «Парикмахерское искусство». Возглавит делегацию старший методист Самарского Дворца детского и юношеского творчества Ольга Алексеева

Делегация отправится во Владивосток 19 апреля.