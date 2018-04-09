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В Щучье привезут эскизы новой школы-интерната. Можно будет дорисовывать
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В Щучье привезут эскизы новой школы-интерната. Можно будет дорисовывать 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Школа-интернат в селе Щучье, к сожалению, не молодеет. С таким заявлением к главе администрации Приуральского района обратилась жительница села Раиса Лаптандер на традиционном совещании оленеводов с руководством Приуралья.
«В нашей школе-интернате раньше обучались до 70 детей, но сейчас их становится меньше, потому что там холодно, родители не довольны. Они увозят детей дальше, и от этого меняется структура посёлка. Хочется, чтобы на окраине Приуральского района стало лучше. Мы хотим там жить, работать и чтобы молодежь возвращалась. У нас, конечно, уютненько, но из-под ног уходят полы, и дети болеют», — рассказала она.
Раиса Лаптандер спросила, планируют ли в ближайшие годы построить школу, так как в ней проводят только косметический ремонт. Внешняя оболочка красивая, но внутри холодно.
Глава администрации Приуральского района Иван Сакал ответил, что школа в Щучьем — приоритет номер один в планах строительства Приуралья: «В прошлом году даны поручения, сейчас готовится техническая документация, школа-интернат будет проектироваться за счёт средств местного бюджета. Мы везде реализуем принцип „всё в одном“, так гораздо удобнее, и вложение бюджетных средств получается эффективнее, под одной крышей со школой-интернатом будет детский сад».
Иван Сакал поблагодарил коллектив школы-интерната, который достойно работает в непростых условиях. Он пообещал, что, как только обозначится проект и появятся первоначальные эскизы, их привезут и покажут жителям Щучьего.
«На поселке Харп мы обкатали схему подключения родителей и детей, чтобы они сами определяли, как должна выглядеть школа или детский сад», — сказал Иван Сакал.
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