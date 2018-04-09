В честь Дня космонавтики в КЦ «Зеленоград» пройдет конкурс по робототехнике «Мой луноход»

В рамках Дня космонавтики в фойе второго этажа Культурного центра «Зеленоград» 15 апреля в 12.00 пройдет традиционная выставка-конкурс проектов и конструкций, созданных из любых конструкторов и их комбинаций.

Проекты будут оцениваться по двум номинациям: «Программируемые механизмы» и «Непрограммируемые механизмы». Конструкции и проекты должны представлять собой уникальные действующие модели механизмов или макетов, которые демонстрируют работу проекта. Запрещено использование моделей, собранных по стандартным схемам, прилагаемых к конструкторам LEGO или другим конструкторам.

Конкурс рассчитан на учащихся 4-10 классов. Для участия необходимо до 14 апреля отправить заявку по электронной почте konkursDVTV@rambler.ru или зарегистрироваться на сайте зеленоградской лаборатории робототехники «Конструктив» (http://constructive.ucoz.ru). Здесь же можно ознакомиться с положением выставки.

Сама выставка пройдет 15 апреля в зоне коворкинга Культурного центра «Зеленоград». Каждому участнику предоставят выставочное место, где он сможет самостоятельно представить зрителям и судейской бригаде своего робота в действии. Жюри отберет наиболее интересные модели для финального тура, а гости проголосуют за оригинальные конструкции. Победители получат дипломы КЦ «Зеленоград».

Вход свободный (6+).