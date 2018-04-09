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Денис Шведов и Александра Розовская стали родителями во второй раз
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Денис Шведов и Александра Розовская стали родителями во второй раз 

Журнал ОК! 1 час назад
Актеры Российского академического молодежного театра Денис Шведов и Александра Розовская стали родителями во второй раз: у них родился сын. Об этом Александра сообщила у себя в Инстаграм, опубликовав фото карточки с данными малыша. Какое имя получил мальчик, она не уточнила. Напомним, что актеры уже воспитывают полуторагодовалую дочь Миру.
Мы не ходили на Крестный ход. МЫ РОДИЛИ СЫНА.. ? #МИРАваяМать #МИРАвыеРодители #ГдеОдинТамИДва?‍?‍?‍?
A post shared by Actress? (@alexandra_rozovskaya) on  Apr 8, 2018 at 10:40am PDT  В прошлом году Денис и Александра дали журналу ОК! совместное интервью, в котором рассказали, что они официально не женаты и пока не собираются. Тем не менее, они носят кольца — своего рода символ с особой гравировкой, которая для них много значит. «Мы не против официального брака. Но сейчас у нас и так всё хорошо. Необходимости бежать в загс у нас нет», — сказал тогда Денис за себя и за Александру.
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