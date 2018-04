Денис Шведов и Александра Розовская стали родителями во второй раз 

Мы не ходили на Крестный ход. МЫ РОДИЛИ СЫНА.. ? #МИРАваяМать #МИРАвыеРодители #ГдеОдинТамИДва?‍?‍?‍?

A post shared by Actress? (@alexandra_rozovskaya) on Apr 8, 2018 at 10:40am PDT В прошлом году Денис и Александра дали журналу ОК! совместное интервью, в котором рассказали, что они официально не женаты и пока не собираются. Тем не менее, они носят кольца — своего рода символ с особой гравировкой, которая для них много значит. «Мы не против официального брака. Но сейчас у нас и так всё хорошо. Необходимости бежать в загс у нас нет», — сказал тогда Денис за себя и за Александру.