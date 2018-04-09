Ещё
В Петербурге запускают аэролифт
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Петербурге запускают аэролифт 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В понедельник, 9 апреля, в Петербурге начнутся трехдневные тестовые подъемы первого в России аэролифта, сообщает «78.ру».
Аэролифт — это воздушный шар, закрепленный на земле и поднимающийся на высоту для любования панорамами города.
С понедельника по среду будет проводиться настройка подъемного оборудования, после чего аттракцион откроется для всех желающих.
Аэролифт уже работал в 2017 году.
Аэростат, наполненный гелием, будет подниматься на 150 метров со скоростью около 1 м/с.
Подъем, обзор и спуск занимает около 15 минут.
Аттракцион расположен на Пироговской набережной, у отеля «Санкт-Петербург».
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Петербуржец залез на льдину на Фонтанке и облили себя бензином В Санкт-Петербурге разведут Сампсониевский мост Сбербанк объявил регистрацию на «Зеленый марафон «Бегущие сердца»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
11 интересных фильмов, снятых по книгам1
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение