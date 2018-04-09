В Петербурге запускают аэролифт

В понедельник, 9 апреля, в Петербурге начнутся трехдневные тестовые подъемы первого в России аэролифта, сообщает «78.ру».

Аэролифт — это воздушный шар, закрепленный на земле и поднимающийся на высоту для любования панорамами города.

С понедельника по среду будет проводиться настройка подъемного оборудования, после чего аттракцион откроется для всех желающих.

Аэролифт уже работал в 2017 году.

Аэростат, наполненный гелием, будет подниматься на 150 метров со скоростью около 1 м/с.

Подъем, обзор и спуск занимает около 15 минут.

Аттракцион расположен на Пироговской набережной, у отеля «Санкт-Петербург».