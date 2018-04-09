В Курске пройдет выставка «Наука и инновации»

Мероприятие состоится в рамках VII Среднерусского экономическоого форума​

8 июня в СКК пройдет VII Среднерусский экономический форум, в рамках которого будет организована вытавка «Наука и инновации». В мероприятии примут участие более 30-ти ведущих российских компаний, малых и средних предприятий Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и других областей ЦФО, которые представят инвестиционные наукоемкие проекты.

В этом году участники форума обсудят следующую тему — «На пути к экономике знаний». В программе форума запланировано 12 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 7 тематических заседаний, 4 выставки, 2 конкурса. Регистрация открыта на сайте — www.sef-kursk.ru.