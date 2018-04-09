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В управе прошло оперативное совещание
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В управе прошло оперативное совещание 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
В управе Теплого Стана первый день недели начался с оперативного совещания всех служб района.
Главный вопрос — ход работ по уборке территории.
Глава управы П. М Журавлев выслушал доклад начальников участков ГБУ «Жилищник» о проводимых мероприятиях, призвал не ждать особых указаний, проявлять больше инициативы.
Журавлев обратил внимание на состояние детских и спортивных площадок. «Начинаются весенние каникулы, для детей должны быть созданы все условия для активного отдыха», отметил глава управы.
На уборку территории по периметру района П. М. Журавлев отвел два дня.
Поднимался вопрос и о внешнем виде гаражей, расположенных на дублере Профсоюзной улицы. Красить гаражи в надоевший всем зеленый цвет — скучно. Глава управы попросил представить ему несколько вариантов цветовой палитры, из которых выберут наиболее подходящий.
Так же Журавлев раскритиковал коммунальщиков за медленное реагирование на жалобы жителей через портал «Наш город».
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