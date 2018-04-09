«Мама Яга»: пять фильмов о токсичных отношениях с матерью

Мама — самый близкий человек, который может научить любить и радоваться жизни, а вместе с тем может нанести наибольший вред своей нелюбовью. Примеры токсичных, отравляющих отношений встречаются как в реальной жизни, так и в кино.

«Тоня против всех» Фильм о фигуристке Тоне Хардинг — это фильм о нелюбви. Мать Тони — просто дьявол во плоти, она только и делает, что оскорбляет и унижает дочь, при этом искренне полагая, что желает ей добра. Классический пример токсичной матери. Неудивительно, что Тоня стремится как можно быстрее сбежать из дома. А когда мама приходит наконец с покаянием, оказывается, что под одеждой у нее спрятан микрофон — и все, что ей нужно от дочери, — это информация. Эллисон Дженни за эту роль получила «Оскара», слишком уж убедительно сыграла она ужасную мать!

«Леди Бёрд» Сценарий, который вначале назывался «Матери и дочери», должен был сделать именно материнскую фигуру центром повествования. Жестокая и пассивно-агрессивная мать из сценария «Леди Бёрд» раскрывается в исполнении Лори Меткаф как неравнодушная женщина средних лет на грани нервного срыва. Сама актриса Грета Гервиг пережила сильные конфликты с мамой в подростковом возрасте, и все они, как уверена Гервиг, были только от переизбытка заботы и любви, а на самом деле мама во многом была права, просто в 16 лет осознать это слишком сложно!

«Сбрось маму с поезда» Что можно сказать о мужчине, который пытается организовать убийство своей матери? Ничего хорошего — это отвратительный план. Но как только черная комедия Дэнни де Вито знакомит нас с миссис Лифт, мы начинаем понимать ее сына. Сорок лет в обществе такой сварливой, требовательной, неулыбчивой и подозрительной женщины кого угодно доведут до страшных мыслей о подражании злодею из триллера Хичкока «Незнакомцы в поезде». Хотя, конечно, убийства миссис Лифт все же не заслуживает. Оуэну надо было просто набраться храбрости и сбежать от нее подальше.

«Дорогая мамочка» Когда дочь знаменитости ( Джоан Кроуфорд ) пишет скандальные мемуары и пытается заработать на шокирующих откровениях, легко заподозрить, что она сгущает краски, чтобы привлечь внимание публики. Вероятно, Джоан и не была такой ужасной матерью. Но мы сейчас обсуждаем не реальных людей, а экранных героев. И для нас главное, что Джоан Кроуфорд из экранизации воспоминаний ее приемной дочери Кристины — чудовищная, полусумасшедшая мать, которая по ходу действия становится все более безумной и с определенного момента начинает срываться по любому, даже самому пустяковому поводу. Причем криками дело не ограничивается — Джоан неоднократно избивает Кристину.