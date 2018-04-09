Ещё
Модный танцовщик, режиссер и наставник шоу «Танцы» на ТНТ Мигель открыл танцевальную школу «PPOТАНЦЫ»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модный танцовщик, режиссер и наставник шоу «Танцы» на ТНТ Мигель открыл танцевальную школу «PPOТАНЦЫ» 

Собака 52 минуты назад
Фото: Собака
6 апреля в Екатеринбурге открылась танцевальная школа «PPOТАНЦЫ», это проект от создателей Шоу «Танцы» на ТНТ. На открытие нового для города учебного заведения приехал креативный продюсер, режиссер, модный танцовщик — Мигель. После торжественного открытия с традиционном обрядом перерезания ленточки и презентации залов в пресс-конференции приняли участие режиссёр хореограф и креативный продюсер проекта Мигель, директор по развитию «PPOТАНЦЫ. Урал» Андрей Краснов и генеральный директор PPOТАНЦЫ Александр Никулин.
Школа «PPOТАНЦЫ» располагается в центре Екатеринбурга на Белинского 108. Центр занимает помещение площадью около 570 квадратных метров и на сегодня является самой большой танцевальный учебной площадкой в Екатеринбурге. Здесь 4 зала, самый большой из них 119 квадратных метров. Особое внимание организаторы придают напольному покрытию и кондиционированию. Пол в залах имеет идеальное сцепление и скольжение благодаря специальной деревянной системе подложки. В России такое покрытие используется в основном на крупных концертных площадках. Именно такое покрытие находится на сцене павильона, в котором происходит съемки шоу «Танцы» на ТНТ. В танцевальных классах также разработаны специальные системы освещения. Яркое — для того, чтобы видеть отражение каждого движения в зеркале, но вместе с тем комфортное для глаз. Кроме того разработанный специально для танцовщиков система кондиционирования и вентиляции воздуха позволяет комфортно чувствовать себя даже при очень тяжелых физических нагрузках.
Школа «PPOТАНЦЫ», Белинского 108
Собака: последние новости
Жители Новосибирска смогут оплатить работу больничных нянь одним рабочим днём Как экс-завод «Арсенал» превратили в клуб Blank? Карина Разумовская и Руслан Барабанов – о чтении, детстве и благотворительном фестивале AdVita
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ольга Бузова прокомментировала участие в новом шоу
«Игра престолов»: спойлеры 8 сезона и безумные теории
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Лучшие фильмы о проституции13
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение