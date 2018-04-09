Модный танцовщик, режиссер и наставник шоу «Танцы» на ТНТ Мигель открыл танцевальную школу «PPOТАНЦЫ»

6 апреля в Екатеринбурге открылась танцевальная школа «PPOТАНЦЫ», это проект от создателей Шоу «Танцы» на ТНТ. На открытие нового для города учебного заведения приехал креативный продюсер, режиссер, модный танцовщик — Мигель . После торжественного открытия с традиционном обрядом перерезания ленточки и презентации залов в пресс-конференции приняли участие режиссёр хореограф и креативный продюсер проекта Мигель, директор по развитию «PPOТАНЦЫ. Урал» Андрей Краснов и генеральный директор PPOТАНЦЫ Александр Никулин

Школа «PPOТАНЦЫ» располагается в центре Екатеринбурга на Белинского 108. Центр занимает помещение площадью около 570 квадратных метров и на сегодня является самой большой танцевальный учебной площадкой в Екатеринбурге. Здесь 4 зала, самый большой из них 119 квадратных метров. Особое внимание организаторы придают напольному покрытию и кондиционированию. Пол в залах имеет идеальное сцепление и скольжение благодаря специальной деревянной системе подложки. В России такое покрытие используется в основном на крупных концертных площадках. Именно такое покрытие находится на сцене павильона, в котором происходит съемки шоу «Танцы» на ТНТ. В танцевальных классах также разработаны специальные системы освещения. Яркое — для того, чтобы видеть отражение каждого движения в зеркале, но вместе с тем комфортное для глаз. Кроме того разработанный специально для танцовщиков система кондиционирования и вентиляции воздуха позволяет комфортно чувствовать себя даже при очень тяжелых физических нагрузках.

Школа «PPOТАНЦЫ», Белинского 108