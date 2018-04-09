Подросток с острым аппендицитом убежал из больницы в Санкт‐Петербурге

В Санкт‐Петербурге из детской городской больницы сбежал 15‐летний пациент. Сотрудники медучреждения обратились в полицию. Об этом сообщили «Невские новости».

По данным издания, незадолго до побега у мальчика диагностировали острый аппендицит. Подросток был в тяжелом состоянии, но несмотря на это,

все-таки

смог сбежать из лечебного бокса. Провести операцию врачи не успели.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают местонахождение больного.

53‐летний житель Франции пережил 18‐часовую остановку сердца благодаря пониженной температуре тела. Врачи клиники города Безье провели пациенту непрямой массаж сердца и перевели его в больницу Монпелье. Там через 18 часов сердце мужчины снова забилось.