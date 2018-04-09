Рисунки Шиле будут возвращены наследникам жертвы нацизма 

Решением Верховного суда штата Нью-Йорк два рисунка Эгона Шиле, в данный момент принадлежащие владельцу лондонской галереи Richard Nagy, должны быть возвращены наследникам австрийского эстрадного артиста Фрица Грунбаума, погибшего в 1941 году в концентрационном лагере Дахау. Решение судьи Чарльза Дж. Рамоса — один из первых случаев применения акта о возвращении экспроприированного имущества жертв Холокоста (HEAR). Акт, принятый Конгрессом США в 2016 году, продлевает срок давности по искам, связанным с возвращением имущества репрессированных лиц, присвоенного нацистами во время Второй мировой войны. Два рисунка Шиле — «Женщина в черном переднике» (1911) и «Женщина, закрывающая лицо» (1912) — часть коллекции из 81 работы Эгона Шиле, принадлежавшей до войны Фрицу Грунбауму. Наследники Грунбаума потратили несколько десятилетий на сбор доказательств того, что эти и еще 368 произведений были присвоены нацистами после ареста артиста, однако ранее, в 2005 году, им было отказано в возвращении одного из рисунков Шиле, приобретенного бостонским бизнесменом в 1963 году, именно в связи с истечением срока давности по иску. Владелец лондонской галереи Richard Nagy, который приобрел работы Шиле в 2013 году, заявил в суде, что является добросовестным приобретателем и располагает доказательствами, что нацисты лишь инвентаризировали рисунки, но никогда их не присваивали и не продавали. По словам Ричарда Надя, после смерти Грунбаума 54 произведения из его собрания (включая два рисунка Шиле) были проданы его невесткой Матильдой Лукач швейцарской галерее, которая, в свою очередь, перепродала их в 1956 году. Однако судья Рамос выразил сомнения в том, что Лукач являлась законной наследницей Грунбаума: в своем выступлении судья отметил, что «подпись под дулом пистолета не может быть доказательством правомерной передачи прав», а также заявил, что «акт HEAR обязывает нас вернуть украденное нацистами искусство наследникам». Наследники Грунбаума планируют выставить оба рисунка на ноябрьские торги Christie’s, посвященные столетию со дня смерти Шиле.
Источник: The New York Times