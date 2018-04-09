Как выглядели бы российские города, будь они персонажами аниме

Художница Екатерина, известная в интернете под ником MagnieMakoyana, неожиданно для себя самой стала очень популярна в сети после того, как опубликовала на своей странице в Твиттер серию рисунков российских городов в образе героев аниме.

Героями её иллюстраций стали Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград, Челябинск, Казань, Пермь, Новосибирск, Тюмень и свой родной Екатеринбург. Каждому городу художница, которая на самом деле работает учительницей английского языка, присвоила собственный характер, основанный на достопримечательностях, узнаваемых чертах и известных событиях. Получилось очень интересно!

Москва Санкт-Петербург Калининград Владивосток Челябинск Екатеринбург Казань Новосибирск Пермь Тюмень

Ранее «Ридус» писал, как российский иллюстратор пофантазировал на тему, как выглядели бы известные в нашей стране телеканалы, будь они людьми.

Ещё одна российская художница нарисовала страны мира в человеческом облике. Персонажи получились воинственными и похожими на героев компьютерных игр, каждого из них она снабдила объяснением концепции образа.

Другая российская художница нарисовала Смешариков в образе людей. Получилось красочно и интересно.

А фотограф из Екатеринбурга представила, что было бы, если б куклы Барби и Кен жили в советской коммуналке, и создала целый арт-проект на эту тему.