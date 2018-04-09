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Как выглядели бы российские города, будь они персонажами аниме
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Как выглядели бы российские города, будь они персонажами аниме 

Ридус 44 минуты назад
Фото: Ридус
Художница Екатерина, известная в интернете под ником MagnieMakoyana, неожиданно для себя самой стала очень популярна в сети после того, как опубликовала на своей странице в Твиттер серию рисунков российских городов в образе героев аниме.
Героями её иллюстраций стали Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Калининград, Челябинск, Казань, Пермь, Новосибирск, Тюмень и свой родной Екатеринбург. Каждому городу художница, которая на самом деле работает учительницей английского языка, присвоила собственный характер, основанный на достопримечательностях, узнаваемых чертах и известных событиях. Получилось очень интересно!
Москва Санкт-Петербург Калининград Владивосток Челябинск Екатеринбург Казань Новосибирск Пермь Тюмень
Ранее «Ридус» писал, как российский иллюстратор пофантазировал на тему, как выглядели бы известные в нашей стране телеканалы, будь они людьми.
Ещё одна российская художница нарисовала страны мира в человеческом облике. Персонажи получились воинственными и похожими на героев компьютерных игр, каждого из них она снабдила объяснением концепции образа.
Другая российская художница нарисовала Смешариков в образе людей. Получилось красочно и интересно.
А фотограф из Екатеринбурга представила, что было бы, если б куклы Барби и Кен жили в советской коммуналке, и создала целый арт-проект на эту тему.
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