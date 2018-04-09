Росгосцирк о сокращении в Воронежском цирке: отсутствие худрука не отразится на филиале 

Известный дрессировщик Борис Бирюков увольняется после 24 лет работы. Росгосцирк подтвердил сокращение должность художественного руководителя в Воронежском цирке в понедельник, 9 апреля. Это значит, что 81-летний известный дрессировщик, худрук Борис Бирюков покинет цирк после 24 лет работы — 22 лет директором и ещё двух — худруком. — В настоящее время штатное расписание приводится в соответствие с установленными нормами не только в Воронежском государственном цирке, но во всех филиалах ФКП «Росгосцирк». Отсутствие должности художественности руководителя не отразится на работе филиала. Воронежский цирк не является постановочным. Постановка номеров осуществляется в профильном подведомственном учреждении Росгосцирка — Центре циркового искусства в Москве, — сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в Росцирке. Борис Бирюков работает в цирке с 1946 года, в Воронежском филиале — последние 22 года. Никаких прощальных выступлений, какие организовывали к 80-летию Бориса Бирюкова в 2016 году, не будет. Между тем, воронежцы обеспокоены и расстроены вероятным увольнением Бориса Бирюкова. — Новое руководство банально сокращает должность худрука. Так просто… Увольняют Народного артиста РСФСР, легенду отечественного цирка, Большого друга всех воронежцев. Увольняют того, кто был живой связью поколений, от кого мы могли услышать о тех временах, когда на манеже блистали Бугримова, Дуровы, Карандаш, Никитин. Увольняют большого профессионала и одновременно хранителя традиций нашего цирка, — написал в редакцию «Вести-Воронеж» один из горожан. Справка Борис Бирюков родился 22 октября 1936 года. Потомственный артист (они с братом — представители шестого поколения, выходящие на манеж) — с самого раннего детства познаёт цирковую кухню, работает же — с 1946 года. Бирюков начинал гимнастом, акробатом. Позже был музыкальным эксцентриком, клоуном, дрессировщиком. Более 40 лет проработал среди львов. Кроме того, Бирюков долгое время выступал музыкальным эксцентриком. Под руководством отца они с братом стали профессиональными музыкантами: Борис Бирюков играл на двадцати музыкальных инструментах. За всю свою цирковую деятельность Борис Бирюков исколесил весь Светский союз, побывал за рубежом: Южная Америка, Куба, Ямайка. Ближний и Средний Восток, Франция, Япония. Екатерина Трещикова