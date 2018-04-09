В выходные две маленькие тюменки получили серьезные ожоги, опрокинув на себя кипяток

В это воскресенье, 8 апреля, в Тюмени два ребенка получили термические ожоги, опрокинув на себя кружки с кипятком, которые родители оставили на краю стола. Обе девочки были доставлены в областную клиническую больницу № 1. После оказания необходимой помощи их отпустили домой. — Несчастный случай с двухлетней девочкой произошел в 11:00. До прибытия скорой помощи родители обработали раны противоожоговым средством из Таиланда, но препарат в красивой баночке и приятным запахом не дал положительного эффекта — ребенок продолжал плакать и ощущать сильную боль. Прибывшая через шесть минут бригада скорой помощи констатировала термический ожог I-II степени 6% тела — у девочки были покраснения и пузыри на грудной клетке и левом плече. Медики наложили на обожженную поверхность специальные гелевые повязки с охлаждающим и обезболивающим свойствами. После оказанной помощи ребенок сразу успокоился, — рассказали в областном департаменте здравоохранения. Второй случай произошел в воскресенье вечером. 10-месячная девочка получила ожоги грудной клетки I-II степени, площадь повреждения — 9% тела. Родители следовали советам диспетчера и до прибытия скорой помощи поливали обожженные участки прохладной водой. Время ожидания специализированной помощи составило всего шесть минут.

В Тюменской области недавно осудили женщину, которая оставила на полу кастрюлю с кипятком и эта неосмотрительность стоила жизни ее двухлетнему внука. За причинение смерти по неосторожности 56-летней жительнице деревни Ломаева Тобольского района дали условный срок.