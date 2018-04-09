Ростовчане просят восстановить детский сад на месте планируемого новостроя

Жители Ростова-на-Дону предлагают вместо строительства высотки на бульваре Комарова в Северном жилом массиве построить детский сад. Инициатор напомнил, что ранее в этом здании дошкольное учебное учреждение уже было, однако затем строение перешло в частные руки. После этого там был Донской юридический институт, а сейчас здесь планируется строительство высотки.

«Прошу принять участие в решение данного вопроса, по восстановлению Детского Сада СПУТНИК на б. Комарова 30/2 в Ворошиловском р-не города», — написано в сообщении.