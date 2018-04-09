Читатели библиотеки на Ухтомской соприкоснулись с творчеством Рафаэля Санти

В библиотеке № 120 на Ухтомской улице 6 апреля прошло мероприятие «Мастера и шедевры», посвященное творчеству великого итальянского живописца, графика и архитектора Рафаэля

Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Ольга Захарова

— Гости нашей библиотеки соприкоснулись с творчеством гениального живописца и архитектора, представителя Эпохи Высокого Возрождения в Италии, Рафаэля Санти. Его произведениям более 500 лет и до сих пор они радуют всех своей возвышенной красотой и гармонией, — отметила Захарова.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (вт)