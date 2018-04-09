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Читатели библиотеки на Ухтомской соприкоснулись с творчеством Рафаэля Санти
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Читатели библиотеки на Ухтомской соприкоснулись с творчеством Рафаэля Санти 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 120 на Ухтомской улице 6 апреля прошло мероприятие «Мастера и шедевры», посвященное творчеству великого итальянского живописца, графика и архитектора Рафаэля.
Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Ольга Захарова.
— Гости нашей библиотеки соприкоснулись с творчеством гениального живописца и архитектора, представителя Эпохи Высокого Возрождения в Италии, Рафаэля Санти. Его произведениям более 500 лет и до сих пор они радуют всех своей возвышенной красотой и гармонией, — отметила Захарова.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (вт)
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