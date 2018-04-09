Юлия Самойлова: я не думаю о политике на «Евровидении»

Юлия Самойлова , выбранная Первым каналом как представитель России на «Евровидении» еще в прошлом году, через месяц наконец выйдет на сцену и выступит в столице Португалии — Лиссабоне. О подготовке и своей цели на конкурсе, а также о том, почему не верит в политизированность «Евровидения», певица рассказала в интервью ТАСС

— Юлия, если сравнить песни Flame Is Burning и I Won’t Break, очевидно, что вторая звучит более уверенно. Там и про песчаный замок, который теперь «из камня», и «разбитые мечты», которые устремляются в небо. Ваше мироощущение за год так же поменялось?

— Я думаю, что в жизни все происходит не просто так, и эта песня появилась сейчас в моей жизни тоже не случайно. Она мне сразу же пришлась по душе. Если про многие песни, которые я слышала раньше, я не могла сказать «да» с первого прослушивания, то здесь сразу стало понятно, что песня очень классная.

Изначально мне понравился ее стиль: он ближе к той музыке, которую пишу я сама, в которой будет мой альбом. То есть это не милая баллада, как в прошлом году, а что-то более драйвовое, с напором. А когда мне прислали перевод текста, то вообще стало понятно, что авторы очень постарались и написали песню именно под меня. Они меня прям раскусили (смеется).

— А кто авторы?

— Та же команда, что и в прошлом году: Леонид Гуткин , Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. На днях они специально соберутся в Москве для репетиции номера на «Евровидении». Надо встретиться заранее, до Лиссабона все отрепетировать со всеми участниками, полностью в образах, с костюмами, у кого какая точка, кто куда смотрит.

— Если я правильно поняла, получается, на сцене вы будете не одна?

— Со мной будет замечательная команда, авторы песни. Они будут поддерживать меня в качестве бэк-вокалистов.

— Как вообще идет подготовка, часто ли репетируете?

— Постоянно репетируем, занятия по вокалу. Мой педагог — Мариам Мерабова , участница «Голоса». Еще со мной работают замечательные преподаватели английского языка. В общем, все идет полным ходом!

— И при этом еще нашли время записать альбом!

— Надеемся, что он выйдет в мае. А в этом месяце выходит моя книга «Обычная необычная история». Это очень волнительно, потому что я много рассказала в ней о себе, про свою жизнь.

— Знаю, что недавно вы уже были в Лиссабоне, снимали официальную открытку «Евровидения». Как вам этот город? Успели оглядеться?

— Замечательный город! К счастью, мне есть с чем сравнить, мы сейчас много путешествуем по Европе и не только. Лиссабон мне показался каким-то волшебным, сказочным: все какое-то кукольное, холмистая местность. И люди очень открытые. Было ощущение, что я уже была в Лиссабоне и меня встречают старые друзья. Это здорово!

— На днях вы рассказали в Instagram о том, что у вас возникли проблемы на входе в Музей мадам Тюссо в Амстердаме. Комфортен ли вам Лиссабон в плане безбарьерной среды?

— В Лиссабоне много брусчатки, а на брусчатке при случае и здоровый человек может споткнуться. Но мы будем внимательны, думаю, все будет хорошо! В Амстердаме, где нас не сразу пустили в музей, переживая, что в случае пожара мы не успеем эвакуироваться, вышло просто недоразумение. В итоге нас пустили. Музей просто замечательный! Давно хотела там побывать.

— В Лиссабоне удалось пообщаться с конкурсантами из других стран?

— Мы вообще не пересекались, у каждого было свое время для съемок, свой план.

— Кто придумывал образы для открытки?

— Португальские организаторы «Евровидения» сами все придумывали. Мне вот выпала морская тематика, что мне очень понравилось. Мне показали океан, очень большой океанариум. Это переплетается с моим детством, с моей любимой с детства сказкой о русалочке Ариэль. Все это навеяло добрые воспоминания.

— А как относитесь к шестому номеру, под которым выйдете в полуфинале?

— Спокойно. Хоть шестая, хоть десятая, это никак не повлияет на мое выступление.

— Кто составит вашу группу поддержки на конкурсе?

— Едет большая делегация от России под руководством Юрия Аксюты , большой штат людей, отвечающих за все на свете. Команда поддержки, друзья, родные тоже едут, но отдельно. Будем встречаться в свободное время. Поедет муж, из Ухты приедут мои родители, друзья семьи, на глазах которых росла. Думаю, еще приедут друзья, посмотреть на меня, поддержать.

— С каким настроем едете? Само участие в «Евровидении» — это уже достижение? Или победа любой ценой?

— Участники прошлых лет рассказывают, что «Евровидение» — это волшебная атмосфера, очень дружелюбные люди. «Евровизионная» закадровая команда ведь не меняется, они из года в год, из города в город строят этот конкурс. Мне важно участие, достойно спеть, получить удовольствие от нахождения в Португалии, общения с участниками.

— Не секрет, что конкурс давно стал политизированным и на вас это отразилось в том числе в прошлом году в истории с Украиной. Нет ли опасений, что на фоне международной обстановки ваше выступление могут оценить не вполне объективно?

— Я об этом вообще не думаю. Португалию ведь оценивали объективно. Салвадор Собрал вышел один, без крыльев и акробатов, — просто хорошо спел. И всем понравился.