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«РН-Пурнефтегаз» подарил губкинскому «Ветерану» форму военных лет
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«РН-Пурнефтегаз» подарил губкинскому «Ветерану» форму военных лет 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Общественная организация «Ветеран» в Губкинском отметила свое 20-летие. Руководство ООО «РН-Пурнефтегаз» поздравило общество, с которым предприятие плодотворно сотрудничает с первых дней создания, с юбилеем.
"Неоценим ваш вклад в дело воспитания подрастающего поколения: на встречах со школьниками и молодежью на примерах из своей жизни, самим присутствием вы пропагандируете вечные ценности: любовь к родной земле, к людям и беззаветное служение им", — отметил в поздравительной речи заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Максим Сухарев.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Общества, в качестве подарка нефтяники преподнесли комплект солдатской формы военных лет. Он станет первым экспонатом в музейной комнате общественной организации «Ветеран». Руководство «РН-Пурнефтегаза» заверило, что и в дальнейшем будет помогать в сборе экспонатов.
Ежегодно предприятие оказывает общественной организации «Ветеран» благотворительную помощь. Помимо финансовой поддержки, нефтяники проводят для ветеранов и тружеников тыла различные мероприятия. Накануне майских праздников губкинские ветераны приглашены на концерт хора Сретенского монастыря «Россия: время, вперёд!», организованный НК «Роснефть».
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