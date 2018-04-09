«РН-Пурнефтегаз» подарил губкинскому «Ветерану» форму военных лет

Общественная организация «Ветеран» в Губкинском отметила свое 20-летие. Руководство ООО «РН-Пурнефтегаз» поздравило общество, с которым предприятие плодотворно сотрудничает с первых дней создания, с юбилеем.

"Неоценим ваш вклад в дело воспитания подрастающего поколения: на встречах со школьниками и молодежью на примерах из своей жизни, самим присутствием вы пропагандируете вечные ценности: любовь к родной земле, к людям и беззаветное служение им", — отметил в поздравительной речи заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам Максим Сухарев.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Общества, в качестве подарка нефтяники преподнесли комплект солдатской формы военных лет. Он станет первым экспонатом в музейной комнате общественной организации «Ветеран». Руководство «РН-Пурнефтегаза» заверило, что и в дальнейшем будет помогать в сборе экспонатов.