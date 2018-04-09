Звезды российской эстрады и мистических телепроектов вручили премии людям со сверхспособностями

В Москве состоялось одно из самых значимых профессиональных событий в области эзотерики. 31 марта 2018 в концертном зале «Королевский» прошла Первая Международная Премия «LOTYS».

Красная ковровая дорожка, изысканные вечерние наряды светского бомонда, неспешное общение за бокалом дорогого вина и мелькание многочисленных вспышек фотокамер среди публики — таково было начало праздника в фойе концертного зала, подчеркивающее, что мероприятие проходит на высочайшем уровне.

Премия проводилась, чтобы выявить новые имена среди специалистов-эзотериков, которые еще не стали медийными, но не уступают им по своим способностям. Уникальность премии в том, что финалистов выбирали по итогам интернет-голосования, в котором приняли участие обычные люди, и каждый мог выставить понравившегося кандидата.

Участники были из разных стран: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и других. Голоса приходили из многих стран ближнего и дальнего зарубежья. Это придало Премии статус Международного события. Народное голосование шло «до упора», когда зрители уже съезжались на церемонию. И через час после его окончания гостей пригласили в зал для оглашения имен победителей и праздничного концерта.

Более 70 претендентов на звание «лучшего из лучших» были представлены на этой Церемонии: по три человека в каждой номинации, и только один из них был удостоен главного приза — кубка в виде золотого лотоса, олицетворяющего развитие, переход на более высокий уровень. Номинанты Премии — экстрасенсы, добившиеся определённых успехов в 2017 году и прошедшие проверку центральной экспертно-квалификационной комиссии.

Они получили награды в следующих номинациях: «Лучшая ведьма», «Лучшая чёрная ведьма», «Лучший нумеролог», «Лучший астролог», «Лучший шаман», «Лучший шаман рода», «Лучшая яснознающая», «Лучшая ясновидящая», «Лучшая магическая школа», «Лучший таролог», «Лучший мастер рун», «Лучший хиромант», «Лучший целитель», «Лучший мастер рейки», «Лучший маг», «Лучший медиум» и других.

Многие из артистов приберегли ради такого случая свою собственную мистическую историю, подтверждающую существование у некоторых людей паранормальных способностей, что привело зрителей премии в благоговейный трепет и восторг.

Так, Александр Фадеев , известный как Данко — певец, композитор, автор песен, бизнесмен — в начале карьеры не раз обращался к экстрасенсам для выбора пути. По признанию ясновидящих, обладая собственной немалой интуицией, определился, и, как мы видим теперь, стал весьма успешным. Однако недооценивать помощь этих людей певцу нельзя, ведь, по его словам, «они подталкивали».

С шумным успехом прошла премьера песни в исполнении дуэта Ирсон Кудиковой («Фабрика звёзд-5») — певицы, саксофонистки, муз. продюсера, и Никиты Малинина — выпускника «Фабрики звёзд 3», успешно продвигающихся к вершине Олимпа. Их встреча в этот вечер оказалась случайной, а песня была записана совсем недавно… Или это не была случайность?

Фатима Хадуева рассказала свою историю из реальной практики: «Приходит на приём очень красивая женщина 35-38 лет. И задаёт один единственный вопрос: у меня будут дети? Посмотрев ее, отвечаю: да, у вас с мужем будет двое детей. Услышав мой ответ, красивая женщина превратилась в истеричку. Которая орала, что она не может больше рожать, так как ей по ошибке врачей удалили матку! Я была непреклонна, и попросила ее покинуть помещение. Через 1,5 года она с мужем и близнецами пришла извиниться… Чётко поставленный вопрос — четкий ответ. А способ исполнения предначертанного остаётся создателю и желанию вопрошаемого. (Они нашли суррогатную маму и она родила им их детей.)»

Ведущие церемонии — шоумен, актер, ведущий МУЗ-ТВ Артем Шалимов и популярная в мире эзотерики участница мистических проектов и победитель 13-й «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева — стали настоящими хозяевами Праздника! Легко и непринужденно держались они на сцене, вели мероприятие интересно, задорно, и вокруг каждой номинации создавали легкую интригу.

Победительница номинации «Лучший астролог» Таша Игошина, принимая кубок и цветы, восторгалась: «Астрология — древняя наука. Она находит гармонию в звёздах. Наши прапрабабушки не могли даже мечтать о таком шоу, как сегодня — настоящем признании нашего труда!» Эта искренняя благодарность, по сути, и явилась настоящей заслугой и победой организаторов премии: компаний Vavovich (Андрей Городнюк), ProJust produchion (Фатима Хадуева) и Lotys Production (Ирина Котихина).

От их имени достойно ответила Фатима: «Низко кланяемся всем вам за духовное развитие людей!»