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На Нижегородской ярмарке состоится открытие 19 Международного медицинского форума
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На Нижегородской ярмарке состоится открытие 19 Международного медицинского форума 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
10 апреля в 09.30 на Нижегородской ярмарке состоится открытие 19 Международного медицинского форума. В мероприятии примет участие и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Шевченко.
По данным организаторов мероприятия, в форуме примут участие более 2000 специалистов из различных регионов России. В рамках форума будет работать семь тематических направлений: конференции, симпозиумы и семинары, посвященные вопросам качества и безопасности оказания медицинской помощи, развитию инновационных медицинских технологий и опыту использования новейших научных разработок.
Также на форуме будет представлена 27-я международная выставка «Медицина+». Основные разделы выставки: инновационные медицинские технологии, медицинская техника и инструменты, лекарственные средства, медицинское оборудование, лечебная косметика, медицинская мебель и многое другое.
Как сообщалось ранее, глава региона Глеб Никитин дал поручение на две трети увеличить расходы областного бюджета-2018 на высокотехнологичную мед.помощь и лекарственное обеспечение льготников. Также врио губернатора дал поручение областному минздраву активизировать работу по созданию «бережливых поликлиник», которую в регионе начали самостоятельно, пока без участия Федерации. В ходе проекта в регионе будут бороться с очередями и долгим ожиданием приема в поликлиниках. «Всего в ближайшие годы в наших планах создание более двухсот „бережливых поликлиник“, — заявил Глеб Никитин.
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