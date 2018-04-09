Ещё
В Салехарде маленьким пациентам тубдиспансера ворона весну принесла
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Салехарде маленьким пациентам тубдиспансера ворона весну принесла 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде в детском отделении окружного туберкулезного диспансера организовали традиционный праздник народа ханты «Вурнга хатл» — «Вороний день». Дети нарядились в стилизованные костюмы, оформили стенд, поставили сценку и рассказали, как ханты встречают весну.
«В этот день ханты готовят пищу на костре, молятся духам, кланяются березе. У нас она тоже была, и дети вешали на неё баранки и ленточки, непременно загадывая желания. У всех одно желание — быстрее вылечиться и поехать домой, к семье. Наши маленькие пациенты не понаслышке знают этот праздник, многие ежегодно отмечают его в семье. По их рассказам, в качестве дара приносят ленточки или лоскутки материи, монеты или специально изготовленные куколки. Подражают крикам птиц Севера и в завершение праздника приглашают всех к общему обеду. Затем устраивают игры и танцы», — рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» заместитель главврача тубдиспансера Владимир Хоротэтто.
Ворона считается у народа ханты предвестницей весны, неслучайно у них есть такая поговорка: «К нам ворона весну приносит».
ИА Север-Пресс: последние новости
В Щучье привезут эскизы новой школы-интерната. Можно будет дорисовывать В Салехарде заранее запаслись вакциной от клещевого энцефалита Дмитрий Кобылкин выразил соболезнования родным Семена Няруя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
11 интересных фильмов, снятых по книгам1
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение