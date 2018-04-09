В Салехарде маленьким пациентам тубдиспансера ворона весну принесла

В Салехарде в детском отделении окружного туберкулезного диспансера организовали традиционный праздник народа ханты «Вурнга хатл» — «Вороний день». Дети нарядились в стилизованные костюмы, оформили стенд, поставили сценку и рассказали, как ханты встречают весну.

«В этот день ханты готовят пищу на костре, молятся духам, кланяются березе. У нас она тоже была, и дети вешали на неё баранки и ленточки, непременно загадывая желания. У всех одно желание — быстрее вылечиться и поехать домой, к семье. Наши маленькие пациенты не понаслышке знают этот праздник, многие ежегодно отмечают его в семье. По их рассказам, в качестве дара приносят ленточки или лоскутки материи, монеты или специально изготовленные куколки. Подражают крикам птиц Севера и в завершение праздника приглашают всех к общему обеду. Затем устраивают игры и танцы», — рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс» заместитель главврача тубдиспансера Владимир Хоротэтто.

Ворона считается у народа ханты предвестницей весны, неслучайно у них есть такая поговорка: «К нам ворона весну приносит».