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C 9 по 14 апреля в «Мастерславле» проходит космическая неделя для детей
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C 9 по 14 апреля в «Мастерславле» проходит космическая неделя для детей 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
С 9 по 14 апреля в тематическом парке профессиональной ориентации «Мастерславль» пройдут творческие мастер-классы. В архитектурной мастерской под руководством опытных наставников дети смогут воссоздать копию космического корабля-спутника «Восток-1» и почувствовать себя настоящими героями.
Игрушечный макет знаменитой ракеты высотой в два метра мальчики и девочки построят из «умного» российского конструктора «Фанкластик», у которого есть три типа соединений: плоскость-плоскость, торец-торец и плоскость-торец.
Детали могут крепиться со всех сторон, а это значит, что можно строить и надстраивать их во всех плоскостях. Во время занятий дети соберут основной корпус «Востока-1», четыре его двигателя и вторую ступень.
А еще юные посетители города профессий узнают о главном пилоте-космонавте в СССР и послушают истории о ракетостроении.
В последний день «космической» недели — 14 апреля — на площади Искусств в «Мастерславле» состоится презентация детского коллективного творчества, после чего ребята символически запустят ракету «Восток -1» в «космос».
Юные конструкторы, сделавшие наибольший вклад в профессию ракетостроения, будут награждены суперпризами — наборами конструктора.
Фото: Shutterstock.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
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