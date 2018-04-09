14 апреля в Музее Победы состоится «Весенний бал»

В эту субботу в Зале Полководцев Музея Победы состоится красочное музыкальное и событие. Трепетный шелест роскошных платьев, гордая осанка кавалеров, яркие украшения и плавные движения кружащихся пар… «Весенний бал» на Западе Москвы станет торжественным предвестием пробуждения полноты чувств, которое неминуемо влечёт за собой долгожданное обновление природы.

Около 200 участников военно-патриотических и исторических клубов из столицы и Московской области соберутся, чтобы воссоздать бальные традиции XIX и начала XX века. Полонез и падеграс, мазурка и испанская кадриль, котильон и вальс объединят в этот день любителей исторических бальных танцев всех возрастов.

Традиционный «Весенний бал» начнётся в 14:00.