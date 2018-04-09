«Фигура умолчания»: Brandson начало собирать награды на первых этапах «Серебряного Меркурия»

21 и 22 марта 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся IV фестиваль рекламы и маркетинговых услуг «Серебряный Меркурий. Северо-Запад» — региональный этап крупнейшего фестиваля рекламы и маркетинга «Серебряный Меркурий».

Программа фестиваля включила в себя конкурс лучших рекламных проектов, большую конференцию, круглые столы и семинары. Победители конкурса попадут в лонг-лист федерального «Серебряного Меркурия» с последующей возможностью представить свои работы на международную премию The Globes Awards.

Социальный проект «Фигура умолчания» от агентства Brandson ( Total Identity Group) взял золото на фестивале «Серебряный Меркурий. Северо-Запад» в номинации «Лучшая кампания по построению социального бренда».

О проекте

Цель кампании «Фигура умолчания» — привлечение внимания к вопросу домашнего насилия. Ведь эта одна из тех проблем, которые пока принято умалчивать в нашем обществе.

Цифры говорят сами за себя: 77% женщин переживали опыт домашнего насилия: психологического, сексуального, экономического и физического. Каждое четвертое женское самоубийство в стране — следствие насилия в семье. Более того, в Brandson подчеркивают, по всей стране от насилия погибают 12−14 тыс. женщин — одна женщина каждые 40 минут.

Команда агентства Brandson изучила реальные истории жертв, психологические форумы и, взяв за основу монологи детей и родителей, составила из них портреты жертв, наполненные неподдельными, живыми эмоциями, которые не оставят никого равнодушным.

«Фигура умолчания» — это лексический приём, намеренный обрыв высказывания, передающий взволнованность речи и предполагающий, что читатель догадается о невысказанном. Душевная лень направляет нас по самому лёгкому пути — принимать стандартные отговорки за чистую монету, игнорируя реальные проблемы. Никто не хочет читать текст под звёздочкой, и поэтому именно на нём создатели проекта фокусируют внимание зрителя.

Основой айдентики стала звёздочка. В минималистичных по стилю изображениях яркая красная звёздочка сразу приковывает внимание и выступает в виде заколки в волосах жертвы, значка или рисунка на футболке ребенка.

Тонкий, почти гравюрный дизайн привлекает взгляды и побуждает рассмотреть его вблизи. Таким образом, получается изображение с двойным смыслом, который раскрывается по-разному в зависимости от расстояния.

В случае размещения в печатных СМИ, вёрстка, приближенная к журнальной, позволяет создать ощущение, что изображение встроено в обычный поток информации, но вместе с тем ярко выделяется из него, чтобы показать бездну, которая скрывается за дежурными фразами.

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Текст под звёздочкой — это метафора чувств, что лежат на поверхности, но воспринимаются нами с безразличием. Создатели кампании поясняют — во всех историях женщин, пострадавших от домашнего насилия, больше всего поражает налет обыденности: много лет, изо дня в день, все соседи знали, все молчали.

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Елена Юферева , генеральный директор агентства, поделилась историями, услышанными от жертв насилия: кого-то годами бил муж, бил изощрённо и не оставляя синяков; кого-то выдали замуж не по своей воле и довели до таких глубин отчаяния, что побег в ночь с двумя тысячами рублей в кармане и полным отсутствием перспектив стал настоящим избавлением.

Основная проблема в том, что большинство женщин не бегут от мучителей, они молчат и надеются, что все закончится. 80% женщин, которые хотят подать в суд на насильников, отказывают в возбуждении дела. Более того, в российском законодательстве отсутствует понятие защитного ордера, то есть судебного приказа, который запрещает или ограничивает контакт насильника с пострадавшей.

Агентство Brandson готово предложить проект «Фигура умолчания» заинтересованной некоммерческой организации, которая сможет воспользоваться им для улучшения российского общества, ведь обязанностью каждого творческого человека является применение своего таланта для общего блага.

«Мы затронули очень щепетильную тему домашнего насилия, о которой часто молчат. Она касается всех нас — детей, подростков, взрослых и пожилых людей. Уже не первый год Россия на последнем месте среди двух десятков стран в индексе Trust Barometer, который составляет компания Edelman. Наша цель состоит в том, чтобы привлечь внимание общественности к этой животрепещущей проблеме и совместными усилиями организовать достойную систему информирования о том, где женщины и дети могут получить помощь. Мы хотим переломить нездоровую ситуацию, когда вину за произошедшее возлагают на жертву, а в идеале — инициировать изменения в законодательстве», — поясняет Елена Юферева, генеральный директор агентства Brandson.