В первичных территориальных ветеранских организациях проходят отчетно-выборные собрания

В Западном округе уже проведено более 45 отчетно-выборных собраний в первичных организациях. Одно из первых прошло собрание в первичной организации №14 Можайского района — председатель Н. Э. Сергеева

В соответствии с Уставом Московской городской организации ветеранов в 2018 году проходят отчетно-выборные собрания в первичных территориальных ветеранских организациях, в организациях предприятий, учреждениях, высших учебных заведениях, окружных и городских организациях. В связи с этим руководством МГСВ ( Владимир Иванович Долгих Георгий Иванович Пашков , Расим Сулейманович Акчурин и др.) и руководством советов ветеранов были рассмотрены вопросы подбора и расстановки кадров.

В ходе этой работы учитывается вопрос по замещению руководящих должностей молодыми ветеранами труда, военной службы, пенсионерами с высокими деловыми и нравственными качествами.

Это очень большой объем работы для руководства МГСВ и всех звеньев ветеранской организации, в которой состоит 1,8 млн человек. Из них 40 тыс. участников ВОВ, 461 тыс. ветеранов труда, 468 тыс. пенсионеров и др.

Советы ветеранов всех уровней в последнее время занимаются организаторской работой по персональному учету пенсионеров, ветеранов, пополнению своих рядов за счет привлечения новых ветеранов труда, военной службы, пенсионеров, используя для этих целей различные виды работы, при этом совершенствуя механизмы связи советов ветеранов всех уровней с первичными территориальными организациями. Эта работа проводится во всех ветеранских организациях, а также в Западном административном округе, где председателем является генерал — лейтенант Виталий Александрович Скрябин.

В округе уже проведено около 45 отчетно-выборных собраний в первичках. Одно из первых оно было проведено 27 марта в первичной организации №14 Можайского района — председатель Сергеева Н. Э. На собрание были приглашены: Скрябин В. А., председатель СВ ЗАО, рук. пресс-центра СВ ЗАО Красильников Б. Н., Балабин В. Ф. — председатель по патриотическому воспитанию молодежи СВ района «Можайский» Чурин И. В. — депутат Муниципального округа «Можайский», Кравец Н. В. — от общественных советников Управы.

С отчетным докладом о работе первички за период с 11 февраля 2011 года по 27 марта 2018 года выступила председатель первички №14 Надежда Эмильевна Сергеева. Она сказала:— Совет ветеранов был избран 11 февраля 2016 г, в составе 9 человек. В настоящее время на учёте в организации состоит 755 человек среди них:

Участников войны —14;Ветеранов войны — 98;Ветеранов труда — 391 и т.д..

За отчётный период выбыло из состава организации -168 человек, а вступило 138 человек. Т.е. организация обновилась на 18%.

Социально-бытовую комиссию возглавляла заместитель председателя Колесникова Т. И. Комиссией ведется постоянная работа по выявлению остро нуждающихся. Так за отчётный период бытовую технику получили два ветерана. Трём членам организации помогли получить компенсацию за дорогую бытовую технику (за электро— и газовую плиту и за газовую колонку).

Были поощрены деньгами по 1000 рублей 25 человека, продовольственные наборы получили 80 человек, отмечены другими подарками 16 человек.

Районный Совет ветеранов совместно с Управой проводят раз в год праздник для семейных пар, у которых «Золотой» или «Бриллиантовый» юбилей свадьбы. 12 семейных пар были участниками этих праздников. Поздравляли юбиляров с 85, 90, 95 и 100-летием. За отчётный период поздравили 92 юбиляра. 90 летних и 100 летних юбиляров Управа поздравляет ценными подарками.

Комиссию по работе с участниками Великой Отечественной войны возглавляет участник войны Туркин П. Д. В работу комиссии входит подача в район списков участников ко всем памятным датам, вручение подарков, подготовка документов для отдыха в санаториях. Так за отчётный период были оформлены, поданы документы и отдохнули в Реабилитационном центре 6 участников войны, двое отдохнули в реабилитационном центре «Никольский парк», один в санатории «Отрадное», 12 ветеранов войны получили услугу «Санаторий на дому». В честь Дня Победы в 2016г. поздравили всех участников войны открытками.

Комиссию по патриотическому воспитанию молодёжи возглавляла Ануфриева Е. И. На участке Совета ветеранов находятся две школы: 800 и 809. По приглашению школ наши ветераны посещали мероприятия, которые проводили школы к памятным датам: Дню Победы, 8 марта, к 75 и 76 годовщинам битвы за Москву. Как правило, это концерты художественной самодеятельности. Вместе со школьниками присутствовали на митингах и возлагали цветы в честь дня Победы и в честь 75 годовщины начала битвы под Москвой на Кунцевском кладбище, в день Памяти и скорби 22 июня и 23 февраля в День Защитника Отечества у ДОТа. Фотографии мероприятий размещаются на информационном стенде.

К 9 мая обновляется стенд о ныне здравствующих УВОВ ПВО №14, а также уголок Памяти об УВОВ ПВО №14, проживавших на Сетуни и не доживших до сегодняшних дней. Всего в списке памяти 217 УВОВ.

Культурно-массовую комиссию возглавляла Философова М. Н. Комиссия занималась получением и выдачей талонов на посещение театров по льготным ценам и приглашением ветеранов на посещение других культурных мероприятий таких как: концерты, спортивные соревнования, экскурсии, выставки, музеи, чаепития.

За отчетный период в культурных мероприятиях приняло участие 764 человека, в том числе: театры -256 человек, экскурсии -124 человека, концерты -282 человека и др.

Ветераны приняли участие во всех мероприятиях, организованных к праздничным датам районным Советом ветеранов, управой и ЦСО. Это День защитника Отечества, Международный женский день, Пасха, 1 мая, День Победы, День памяти и скорби, День города, День пожилого человека.

В связи с многочисленными обращениями граждан по поводу реконструкции улицы Толбухина, жалобами жителей на недостаточное количество скамеек (их было всего 2) в сквере у дома 9 по улице Толбухина Совет ветеранов обратился в Управу с просьбой решить этот вопрос. В сентябре 2017 года сквер был приведен в порядок: реставрированы фонтаны, уложено новое покрытие на дорожки и установлено достаточное количество скамеек.

Управа по многим вопросам идет навстречу Совету ветеранов, он со своей стороны мы также откликается на просьбы Управы.

Члены ветеранской организации народ активный: принимали участие в избирательной кампании депутатов муниципального собрания и избирательной кампании президента страны. Активно участвуют во всех мероприятиях района.

На собрании выразили большую благодарность председателю районного Совета ветеранов Киселевой Н. А. за создание доброжелательной атмосферы в коллективе районного Совета, Управе района, депутату муниципального собрания Чурину И. В., который всегда с пониманием реагирует на просьбы ветеранов. Отдельно отметили коллектив Совета ветеранов, который работал слажено и с полной отдачей сил.

Собрание выбрало в новый состав Совета следующих представителей:

Работа первичной организации №14 признана удовлетворительной. Председателем Совета ветеранов выбрана Сергеева Н. Э.