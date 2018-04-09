Футбольный кейтеринг. Питание для VIP-гостей согласуют санитарные врачи

В России выбрали поставщиков ресторанных услуг для гостей VIP и VVIP зон. Их будут выполнять «Новиков кейтеринг», Ginza Project, «Фьюжн» и «Арена фудс». Об этом сообщил генеральный директор Оргкомитета чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Также информацию в эфире НСН подтвердила PR-менеджер компании Ginza Project Маргарита Осовская

«Да, это так, но на данный момент всё на стадии подписания договора. Я думаю, что ближе к концу недели будет уже определённость», — пояснила НСН Осовская.

АТОР: Особый интерес на ЧМ-2018 наблюдается со стороны Латинской Америки В свою очередь, президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в эфире НСН рассказал, что меню для подобных событий долго согласуется.

«Я не знаю, подписан ли контракт, но то, что Оргкомитет занимался в последнее время выбором партнёров, долго искал, оценивал — это так. У всех компаний, которые этим занимаются, обязательно есть кейтеринговые службы, которые обеспечивают выездное обслуживание. Любой ресторан, имеющий подобные службы, имеет за счёт этого дополнительный доход. Меню в связи с этим согласуется с санитарными врачами, всё это отслеживается, просчитывается и исполняется», — отметил Бухаров.