Выставка редких минералов открылась в Екатеринбурге в рамках горнопромышленного форума

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апреля. / ТАСС /. Экспозицию из редких минералов и самоцветов, найденных в разные годы на месторождениях Урала, представили в Екатеринбурге в рамках стартовавшей в понедельник Уральской горнопромышленной декады — одного из крупнейших в регионе отраслевых форумов. За десять дней его работы для участников пройдут около сотни событий, сообщили в пресс-службе Уральского государственного горного университета (УГГУ).

"Экспонаты из этого собрания по-настоящему уникальны, например, уральского малахита у нас не осталось, один из фрагментов весит более четырех килограммов. Многие месторождения горного хрусталя в настоящее время тоже отработаны, кварц выращивают искусственно, а в коллекции есть идеально чистые природные кристаллы", — приводит пресс— служба слова директора Уральского геологического музея УГГУ Дмитрия Клейменова.

"Декада — это масштабная коммуникационная площадка для обсуждения и решения проблем. Представители науки и производства затрагивают наиболее актуальные темы: это вопросы экологии, тенденций развития горно— металлургического комплекса, автоматизации горного производства, геологоразведки и привлечение инвестиций в изучение недр. Благодаря этому мы сможем определить лицо горно-металлургической и смежных отраслей через 10-20 лет", — сказал на церемонии открытия и. о. ректора УГГУ Алексей Душин.

Уральская горнопромышленная декада пройдет с 9 по 18 апреля в 16-й раз при поддержке Министерства образования и науки РФ правительства Свердловской области . В мероприятиях декады примут участие специалисты предприятий и ученые из России, Монголии, Германии, Китая и других стран. Ключевыми событиями станут международный чемпионат по решению кейсов Case-in и несколько научно-технических конференций.