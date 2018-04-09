«АиФ-Черноземье» разыгрывает билеты на шоу Ани Лорак в Орле

12 апреля одна из сильнейших вокалисток современности Ани Лорак привезет в Орел свое шоу DIVA.

С ошеломляющим успехом певица представила свое шоу 3 марта в Москве в СК «Олимпийский», а теперь она отправляется в тур, чтобы показать своим фанатам музыкальную историю о настоящей женщине. Это шоу-перевоплощение, откровенный перформанс с непревзойденной Ани Лорак в главной роли. Вы попадете в мир ярких эмоций и получите непередаваемые впечатления. Невероятные декорации, сцена-трансформер и робот-манипулятор поразят даже самого искушенного зрителя. Режиссером шоу стал Олег Боднарчук. Среди его работ: шоу «Каролина» Ани Лорак, «Рождественские встречи» Аллы Пугачевой , шоу «Другой» Филиппа Киркорова , ряд премий «МУЗ-ТВ». Также режиссер известен постановкой в шоу «America s Got Talent» и многих других проектов. Над концертом работает международная команда профессионалов из Украины, Беларуси, России, Чехии, Великобритании, Польши, Голландии и других стран. Две фуры с декорациями и разнообразными техническими установками, кинетические подвесы и приборы, сценические лифты, запрограммированные менять пространство и создавать иллюзию движущегося пола готовы заработать в огромном механизме под названием DIVA!

В программе — как любимые, так и совершенно новые песни. Признанные хиты впервые будут представлены в ином звучании. Лирические композиции, благодаря смелым аранжировкам, легко превратятся в зажигательные треки, а танцевальные — в душевные баллады. «DIVA» — это технологический взрыв, cинтез музыки, таланта, красоты, масштабных декораций и невероятных спецэффектов.

Чтобы выиграть два билета на концерт, дозвонитесь первыми в редакцию «АиФ-Орел» 11 апреля с 13.00 до 14.00 по телефону 8 (4862) 47-09-49 и правильно ответьте на вопрос — «Кто был первым продюсером Анны Лорак?»