В филиале «Выхино» ТЦСО «Жулебино» смастерили пасхальные сувениры

В отделении дневного пребывания филиала «Выхино» ТЦСО «Жулебино» дети изготовили пасхальные сувениры своими руками. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Еще заранее были вылеплены из соленого теста заготовки яиц и корзиночек. Заготовки высохли, и дети, наконец, смогли приступить к раскрашиванию. Пусть поделки еще далеки от совершенства, но зато сколько удовольствия и радости получили юные творцы, — отметил представитель центра.

Напомним, что 8 апреля православные верующие отметили Светлую Пасху. (вт)