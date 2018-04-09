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В филиале «Выхино» ТЦСО «Жулебино» смастерили пасхальные сувениры
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В филиале «Выхино» ТЦСО «Жулебино» смастерили пасхальные сувениры 

Управа района Выхино-Жулебино 35 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В отделении дневного пребывания филиала «Выхино» ТЦСО «Жулебино» дети изготовили пасхальные сувениры своими руками. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Еще заранее были вылеплены из соленого теста заготовки яиц и корзиночек. Заготовки высохли, и дети, наконец, смогли приступить к раскрашиванию. Пусть поделки еще далеки от совершенства, но зато сколько удовольствия и радости получили юные творцы, — отметил представитель центра.
Напомним, что 8 апреля православные верующие отметили Светлую Пасху. (вт)
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