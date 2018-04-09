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В районе Марьино устроили День здоровья
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В районе Марьино устроили День здоровья 

Управа района Марьино 33 минуты назад
Фото: Марьинский вестник
Бесплатные мастер-классы по йоге и зумбе состоялись в медиацентре на Братиславской в рамках празднования Всемирного дня здоровья 7 апреля.
— Что может быть лучше, чем худеть и крепнуть в танце? Прошли мастер-классы по зумбе и йоге, — отметили в администрации учреждения культуры.
Программа мастер-классов по зумбе была основана на ритмах латино.
Больше всего занятия заинтересовали представительниц прекрасного пола.
Еще одно пробное занятие состоится в мае. О времени его проведения будет сообщено отдельно. (то)
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