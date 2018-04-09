В районе Марьино устроили День здоровья

Бесплатные мастер-классы по йоге и зумбе состоялись в медиацентре на Братиславской в рамках празднования Всемирного дня здоровья 7 апреля.

— Что может быть лучше, чем худеть и крепнуть в танце? Прошли мастер-классы по зумбе и йоге, — отметили в администрации учреждения культуры.

Программа мастер-классов по зумбе была основана на ритмах латино.

Больше всего занятия заинтересовали представительниц прекрасного пола.

Еще одно пробное занятие состоится в мае. О времени его проведения будет сообщено отдельно. (то)