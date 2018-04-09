В фестивале, посвященном Всемирному дню здоровья, приняли участие более двух тысяч жителей Ярославля

В выходные в Ярославле в пятый раз прошел фестиваль, приуроченный к Всемирному дню здоровья. Он был организован в одном из крупных торговых центров.

Было развернуто семь модулей. В каждом из них врачи областного центра медицинской профилактики и волонтеры из медицинского университета рассказывали всем желающим о здоровом образе жизни и профилактике неинфекционных заболеваний. Например, о борьбе со стрессом, профилактике травматизма и помощи в чрезвычайных ситуациях.

Также волонтеры информировали, как бесплатно проверить свое здоровье и записаться на прием к врачу через портал госуслуг. Специалисты ОЦМП проводили акции «Узнай возраст своих сосудов», «Скажи курению „Нет!“, „Испытай свою силу“ и другие. Если в ходе обследования органов кровообращения и дыхания обнаруживались отклонения в их работе, врачи рекомендовали обратиться в лечебные учреждения для прохождения углубленного осмотра.

— За один день мы проверили почти 400 человек, — рассказала главный врач ГБУЗ ЯО „ОЦМП“ Светлана Гамаянова. — Всего в мероприятиях фестиваля приняли участие около 2300 жителей Ярославля. Мы постарались, чтобы серьезные темы гармонично сочетались с развлечениями. Так, были организованы конкурс рисунков „Я выбираю ЗОЖ!“, мастер-классы и физкультминутки. Участницы фестиваля-конкурса „Юная мисс „Красота и здоровье — 2018“ помогали волонтерам работать на модулях.