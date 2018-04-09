Фабрика «Ростовская финифть» в этом году отмечает 100-летие основания

Уникальный промысел, который она развивает, существует уже более двух веков. Живописные миниатюры на эмали, созданные ростовскими мастерами, издавна украшают иконы и церковную утварь, предметы быта и ювелирные украшения.

— Наша фабрика — единственное предприятие во всем мире, создающее работы в технике финифти, потому что это очень сложный и дорогой вид росписи по эмали, — рассказала заведующая музеем предприятия Наталья Конова. — Сейчас в ассортименте около 500 видов изделий, в том числе такие современные формы, как, например, флешки. При этом мы бережно храним все традиции промысла. На фабрике работают 120 сотрудников, большинство из них — дети и внуки ювелиров, потомственные мастера.

Сохранению и развитию промысла способствуют меры государственной поддержки. Так, ЗАО «Фабрика „Ростовская финифть“ включено в федеральный реестр предприятий НХП, что дает ему возможность получать субсидии от Министерства промышленности и торговли РФ . В 2017 году они составили порядка 5 миллионов рублей. Средства идут на покрытие расходов на участие в отраслевых выставках, рекламную деятельность, коммунальные платежи.

— В Ярославской области два предприятия НХП получают федеральную субсидию — это „Ростовская финифть“ и „Мастерская майолики Павловой и Шепелева“, — отметила заместитель директора департамента инвестиций и промышленности — председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. — На фоне большинства регионов это хороший показатель: такие субсидии получают только 79 предприятий в 34 субъектах РФ. Но, конечно, это не решает все вопросы. Поэтому инвестиционный блок Правительства Ярославской области для предприятий и самостоятельных мастеров региона разработал набор региональных мер поддержки. В рамках областной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства на 2018 год на поддержку НХП выделено 2,8 миллиона рублей, в том числе на конкурсы профессионального мастерства, участие в региональных и федеральных выставках и мероприятиях, обучение специалистов.

Справка

В Ярославской области действует 35 организаций, производящих изделия НХП, 13 центров художественных промыслов и домов ремесел, 14 общественных организаций, 56 индивидуальных предпринимателей, 48 образовательных учреждений в сфере НХП, более 600 самостоятельных мастеров.