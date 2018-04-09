Ещё
Фабрика «Ростовская финифть» в этом году отмечает 100-летие основания
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фабрика «Ростовская финифть» в этом году отмечает 100-летие основания 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Уникальный промысел, который она развивает, существует уже более двух веков. Живописные миниатюры на эмали, созданные ростовскими мастерами, издавна украшают иконы и церковную утварь, предметы быта и ювелирные украшения.
— Наша фабрика — единственное предприятие во всем мире, создающее работы в технике финифти, потому что это очень сложный и дорогой вид росписи по эмали, — рассказала заведующая музеем предприятия Наталья Конова. — Сейчас в ассортименте около 500 видов изделий, в том числе такие современные формы, как, например, флешки. При этом мы бережно храним все традиции промысла. На фабрике работают 120 сотрудников, большинство из них — дети и внуки ювелиров, потомственные мастера.
Сохранению и развитию промысла способствуют меры государственной поддержки. Так, ЗАО «Фабрика „Ростовская финифть“ включено в федеральный реестр предприятий НХП, что дает ему возможность получать субсидии от Министерства промышленности и торговли РФ. В 2017 году они составили порядка 5 миллионов рублей. Средства идут на покрытие расходов на участие в отраслевых выставках, рекламную деятельность, коммунальные платежи.
— В Ярославской области два предприятия НХП получают федеральную субсидию — это „Ростовская финифть“ и „Мастерская майолики Павловой и Шепелева“, — отметила заместитель директора департамента инвестиций и промышленности — председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. — На фоне большинства регионов это хороший показатель: такие субсидии получают только 79 предприятий в 34 субъектах РФ. Но, конечно, это не решает все вопросы. Поэтому инвестиционный блок Правительства Ярославской области для предприятий и самостоятельных мастеров региона разработал набор региональных мер поддержки. В рамках областной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства на 2018 год на поддержку НХП выделено 2,8 миллиона рублей, в том числе на конкурсы профессионального мастерства, участие в региональных и федеральных выставках и мероприятиях, обучение специалистов.
Справка
В Ярославской области действует 35 организаций, производящих изделия НХП, 13 центров художественных промыслов и домов ремесел, 14 общественных организаций, 56 индивидуальных предпринимателей, 48 образовательных учреждений в сфере НХП, более 600 самостоятельных мастеров.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
В фестивале, посвященном Всемирному дню здоровья, приняли участие более двух тысяч жителей Ярославля Художник-мультипликатор Александр Петров отпраздновал 60-летие В областном центре начался двухнедельный фестиваль «Ярославское книжное обострение»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
Ходченкова, Машков и Петров сыграют спецагентов
11 интересных фильмов, снятых по книгам1
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
Видео
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение